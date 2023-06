Borse, corre il greggio. Avvio di slancio per il Btp Valore: ordini per 3,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta sottotono per le Borse europee nonostante il rally del petrolio in scia alle decisioni dell'Opec+ che estenderà i tagli alla produzione al 2024, con l’Arabia Saudita che ha annunciato una riduzione unilaterale di 1 milione di barili a luglio (con l'opzione per estenderla). Dopo le indicazioni in chiaroscuro dal fronte servizi (l'indice Pmi dell'Eurozona è calato, così come quello francese e italiano, mentre è salito in Germania) cresce l'attesa per le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, attesa a breve davanti al comitato Affari economici e monetari all'Europarlamento.

Mentre i future di Wall Street prudenti, è debole a Milano il FTSE MIB, che si mantiene leggermente sopra la soglia psicologica dei 27mila punti, così come il CAC 40 a Parigi e l'indice tedesco DAX 30. Più sostenute Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). E in attesa dei dati macro dagli Usa, in Italia si segnala la partenza positiva per il collocamento per il nuovo Btp Valore, riservato ai piccoli risparmiatori, che già registra ordini per 3,5 miliardi di euro.

A Piazza Affari rally petroliferi, focus su Pirelli. Corre Mps

Per quanto riguarda i singoli titoli, a Piazza Affari sull’indice FTSE MIB sono proprio i petroliferi a portarsi in testa con il trio Saipem, Tenaris ed Eni che sfrutta la decisione dell'Opec+ di ridurre la produzione e sostenere così le quotazioni del greggio. Debole il comparto utility con Hera e A2a e soprattutto il lusso con Moncler mentre resta sotto del mercato i riflettori Pirelli & C dopo le indiscrezioni, circolate nel weekend, secondo le quali la gestione italiana sarebbe a rischio per le ingerenze del socio cinese Sinochem e, di conseguenza, il Governo Meloni starebbe valutando il ricorso alla Golden Power. Continua la sua corsa Banca Mps mentre di recente sono tornate alla ribalta le suggestioni su un "terzo polo" bancario con la centro l'istituto senese. In rialzo anche Banca Pop Er e il risparmio gestito con Azimut. Segno opposto per Prysmian e Unicredit.

BTp Valore: corrono ordini, sottoscritti titoli per 3,5 mld di euro

Corrono gli ordini per il Btp valore, il nuovo titolo lanciato dal Tesoro e riservato ai piccoli risparmiatori. Sono già stati sottoscritti, infatti, titoli per 3,5 miliardi di euro. L'emissione del BTp Valore è iniziata in queste ore e si concluderà venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata. I titoli hanno tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione pari al 3,25% per il primo e secondo anno e 4,00% per il terzo e quarto anno. Il BTp Valore è riservato unicamente al mercato retail e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.



Sale il petrolio dopo l'Opec+, euro sotto 1,07 dollari

In rialzo il petrolio (+1,3% sui 72,6 dollari al barile il Wti scadenza luglio e +1,2% a 77 dollari il Brent agosto) dopo che l'Arabia Saudita, durante la riunione Opec+ del fine settimana, si è detta pronta a tagliare la produzione di un ulteriore milione di barili al giorno, con l'obiettivo di «fare tutto il necessario per stabilizzare il mercato». Sul mercato valutario, l'euro torna sotto 1,07 dollari e passa di mano a 1,069 (da 1,076 il 2 maggio in chiusura). L'euro/yen è a 149,984 e il dollaro/yen a 140,26. Il gas risale del 6% a 25,2 euro al MWh mentre sarebbe pronta a partire la controffensiva dell'Ucraina contro la Russia.