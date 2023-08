Borse Ue consolidano i rialzi. A Milano energetici in prima fila

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee consolidano i rialzi, dopo i progressi della vigilia innescati dalla misura che prevede una riduzione delle imposte di bollo sulle transazioni azionarie in Cina. Così salgono il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, dopo il dato invariato sulla fiducia dei consumatori di agosto, e il DAX 30 di Francoforte, nonostante GfK abbia rilevato che è peggiorata la fiducia dei consumatori, con l’indice che la misura che a settembre si è portato a -25, punti da -24,6. In territorio positivo anche l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra, che torna agli scambi dopo la pausa della vigilia per una bank holiday.

Il 28 agosto anche Wall Street ha chiuso ancora in rialzo, in scia ai guadagni di venerdì, nonostante il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, avesse detto che l'inflazione è ancora troppo alta e che potrebbero essere necessari altri rialzi dei tassi d'interesse. Oltreoceano è già scattato il conto alla rovescia per gli importanti dati macro sul Pil, in arrivo mercoledì, e sul mercato del lavoro di agosto, in calendario venerdì. In settimana, inoltre, sono attesi anche i dati sull’andamento dei redditi personali e delle spese per i consumi, oltre che quello sul manifatturiero.

Occhi su Tim dopo doppio decreto CdM, sprint titoli oil

A Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia, con le azioni che già lunedì si erano mosse in rialzo di oltre il 3%. Il Consiglio dei Ministri ha varato un doppio decreto per attribuire al Mef una dote da 2,2 miliardi per rilevare fino al 20% della rete fissa. Sono contrastate le banche, con Intesa Sanpaolo e Unicredit poco mosse, Banca Mps, Banco Bpm e Banca Pop Er in aumento. Se Erg , Tenaris e Saipem corrono, Iveco Group e Azimut sono in coda.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Spread poco mosso, rendimento in calo

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 166 punti base, stesso valore della chiusura precedente. In lieve flessione il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 4,20% dal 4,22% della vigilia.

Euro stabile, prezzi del gas in discesa, petrolio in altalena

Sul mercato valutario, l’euro si attesta a 1,0823 dollari (ieri a 1,0806 dollari) e a 158,44 yen (158,43), mentre il biglietto verde vale 146,41 (146,66). Dopo il balzo del 9% della vigilia, lima il prezzo del gas a 37,75 euro al MWh (-1,7%). Dopo l'avvio in calo, è in rialzo il valore del greggio con il Wti di settembre che scambia a 80,41 dollari al barile, in rialzo dello 0,5%.



Tokyo chiude bene, a Hong Kong ancora tonfo Evergrande

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,18%, in scia all’avanzata degli indici azionari Usa, e le indicazioni di una possibile pausa da parte della Federal Reserve della stretta monetaria. Il Nikkei 225 è salito dello 0,18% chiudendo a 32.226,97 punti, con i guadagni guidati dai titoli del commercio al dettaglio e del settore immobiliare. In rialzo anche la Borsa di Hong Kong in attesa dei dati americani su prezzi al consumo e occupazione. Evergrande, tornata il 28 agosto agli scambi dopo 17 mesi di sospensione, continua a cedere terreno a causa del futuro incerto: lo sviluppatore immobiliare più indebitato al mondo perde il 14,3%. Ieri i titoli hanno ceduto quasi il 79%, bruciando 2,2 miliardi di dollari di capitalizzazione.