Borsa, Asia mista. Bitcoin tocca il suo picco da 10 mesi a questa parte

Bitcoin, principale criptovaluta al mondo, ha sfondato il livello chiave di 30mila dollari per la prima volta in dici, aggiungendo ai suoi guadagni costanti le scommesse degli investitori sul fatto che la Federal Reserve statunitense terminerà presto la sua aggressiva campagna di inasprimento monetario. Il Bitcoin ha raggiunto un picco di 30.438 dollari negli scambi asiatici ed è salito del 2% a 30.262 dollari. Dall’inizio del mese ha guadagnato circa il 6%, dopo essere salito del 23% a marzo. L’impennata del token segue l’atteso rapporto di venerdì sui salari non agricoli degli Stati Uniti, che ha mostrato che i datori di lavoro hanno mantenuto un forte ritmo di assunzioni a marzo, indicando un’economia ancora resistente.



Le mosse della Boj e di Buffett

Notizie finanziarie di un certo peso arrivano da Oriente. Il nuovo governatore della banca centrale giapponese ha segnalato, ancora una volta, che non prevede cambiamenti drastici nella sua politica di tassi d’interesse ultra-bassi. Kazuo Ueda dichiara infatti che le istituzioni finanziarie giapponesi non stanno affrontando le turbolenze che si sono verificate di recente con i fallimenti bancari negli Stati Uniti e in Europa. Si è per questo i è impegnato a fare del suo meglio per mantenere la stabilità dei prezzi e dei sistemi finanziari. Parallelamente, la Banca centrale della Corea del Sud tiene fermi i tassi ma conferma che invece continuerà battaglia contro inflazione. L’investitore amercano Warren Buffett ha dichiarato al Nikkei che intende aumentare gli investimenti in Giappone. Dettaglio non di poco conto, dal momento che la società di Buffett, la Berkshire Hathaway Inc, detiene partecipazioni superiori al 5% in cinque società commerciali giapponesi: Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co e Sumitomo Corp.

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari negli Stati Uniti in attesa delle nuove indicazioni dall’inflazione Usa. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dell’1,03% a quota 27.918,78, con un guadagno di 285 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro a 133,40 e sull’euro poco sopra a un livello di 145. Anche la Borsa di Hong Kong sale in avvio di seduta al ritorno agli scambi dopo la pausa del lungo weekend di Pasqua: l’indice Hang Seng segna un rialzo dell’1,16%, a 20.566,59 punti.

Quanto alle piazze cinesi, viaggiano contrastate intorno alla parità: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,15%, a 3.310,43 punti, mentre quello di Shenzhen uno dello 0,14%, a quota 2.139,33.

Cosa c’è in arrivo

Oggi l’agenda macro prevede il rilascio dei dati sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona, che a gennaio erano saliti dello 0,3%, ma mostravano ancora un calo su base annua (-2,3%).