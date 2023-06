Borse Ue a passo lento con occhi su banche centrali. Cina, scenario da deflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta positiva, soprattutto per Piazza Affari, le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, senza riuscire a sfruttare il fatto che Wall Street è entrata nella fase "toro" (+20% per l'S&P500 dai minimi di ottobre) e i listini asiatici sono in rialzo. Così, si muovono con passo incerto per il FTSE MIB di Milano, dopo il dato sulla produzione industriale, calata in Italia dell'1,9 % a marzo (-7,2% annuo), il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Franforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

La recessione tecnica dell'Eurozona, dopo il calo del Pil anche nel primo trimestre 2023, e l'aumento ai massimi da quasi 2 anni delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sembrano prospettare cautela sui tassi di interesse nelle riunioni della prossima settimana della Bce e, soprattutto, della Federal Reserve. Infatti, Wall Street ha reagito con buon rialzi ai dati che allontanano ulteriormente le già basse chance, almeno stando ai futures sui Fed funds, di un nuovo intervento sui tassi.

Riflettori su Tim, in calo titoli credito e risparmio gestito

Nell'ultima seduta della settimana, focus sui dati cinesi relativi all'inflazione che ha rallentato a maggio su base mensile mentre è salita leggermente nel riscontro tendenziale. A Piazza Affari - che sul fronte macroeconomico guarderà alla produzione industriale italiana di maggio per cui è atteso un calo - attesa per Telecom Italia nel giorno delle nuove offerte per la rete infrastrutturale. Sono però i titoli del credito e del risparmio gestito a frenare i listino milanese: perdite per Banca Generali, Banco Bpm, Banca Pop Er e Banca Mediolanum. In luce Leonardo - Finmeccanica. Fuori dal listino principale, in rialzo Maire Tecnimont che ha ottenuto una commessa da 300 milioni di dollari per un impianto di fertilizzanti in Egitto. Sugli altri listini da segnalare il 2% di Vivendi che lascerà l'indice Cac40 dopo il 16 giugno.

Spread in calo a 176 punti, rendimento giù al 4,16%

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 176 punti base, in flessione dai 179 punti del riferimento precedente. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,16% dal 4,21% del finale della vigilia.



Petrolio in ribasso, prezzi gas in aumento. Euro in recupero

Petrolio in calo di mezzo punto percentuale: Wti luglio a 71 dollari al barile, Brent agosto a 75,6 dollari al barile. Gas in rialzo di del 2% circa a 27,5 euro al megawattora ad Amsterdam. Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro e' stabile a 1,077 (1,0780 ieri). Euro/yen a 150,30, dollaro/yen a 139,55.

Tokyo chiude in rialzo in scia a Wall Street

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha assecondato l'intonazione positiva di Wall Street dopo gli ultimi dati macroeconomici. L'indice Nikkei ha chiuso con un guadagno del 2% a quota a 32.265.17 punti, riavvicinandosi ai massimi dal 1990 toccati negli ultimi giorni. I guadagni sono stati trainati dalle performance dei titoli del comparto finanziario e del commercio. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha concluso gli scambi con un guadagno dell'1,49% a quota 2.224,26 punti. Anche la Borsa di Hong Kong è in rialzo seguendo il rally di Wall Street, alimentato anche dalle attese di una pausa sui tassi da parte della Fed negli sforzi per frenare l’inflazione: l’indice Hang Seng sale dello 0,18%, a 19.333,43 punti.