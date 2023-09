Borsa: Tokyo giù, rifiata la Cina. Hong Kong chiusa per tifone Saola

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa, in anticipazione delle indicazioni dall’attività manifatturiera in Cina per il mese di luglio, e i dati dall’occupazione negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,34%, a quota 32.508,47, e una perdita di 110 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 145,40, mentre si arresta temporaneamente la svalutazione sull’euro a 159,70.

Le Borse cinesi hanno invece aperto con leggeri guadagni all’indomani delle nuove misure annunciate da Pechino a supporto del settore immobiliare, tra cui il taglio dei tassi ai mutui in vigore e dell’acconto minimo per i nuovi finanziamenti: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,20%, a 3.126,02 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,22% e si porta a quota 1.951,68.

La Borsa di Hong Kong ha infine annunciato la chiusura straordinaria dei listini a causa dell’arrivo del tifone Saola, in base a una nota della società di gestione Hkex. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha continuato a mantenere un’allerta rossa, il più grave del suo sistema di quattro livelli, poiché si prevede che il tifone debba portare un pesante carico di pioggia e tempeste, soprattutto nelle regioni costiere meridionali del Paese.

Sul fronte macro, si riprende l’attività manifatturiera cinese nello scorso mese di agosto. L’indice Pmi, calcolato dalla società S&P Global e da Caixin, è salito sopra quota 50, a 51 punti, dai 49,2 registrati a luglio. Un valore sopra il livello di 50 punti indica espansione dell’attività, sotto evidenzia una contrazione. Quello registrato ad agosto è il ritmo più alto degli ultimi sei mesi e rappresenta un segnale incoraggiante per le fabbriche.