Borse Ue caute, settimana nel segno dell'inflazione Usa. Germania, cala produzione industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento cauto per le Borse europee dopo la buona performance registrata venerdì sulla scia del dato migliore delle attese sul mercato del lavoro americano. L'indicatore ha contribuito a tenere a bada i timori su una recessione negli Stati Uniti, ma allo stesso tempo ha convinto gli investitori che la Federal Reserve potrà tenere i tassi agli attuali livelli elevati più a lungo. Al momento i future sui Fed Fund assegnano una probabilità superiore al 90% al mantenimento dello status quo al vertice di giugno, ma se in precedenza scommettevano su un taglio dei tassi già a luglio, ora un allentamento non è atteso prima di settembre. In settimana sarà quindi cruciale il dato sull'inflazione americana di aprile, atteso mercoledì, che potrebbe mettere alla prova questo scenario e tornare a far temere un nuovo rialzo dei tassi.

Nel frattempo, procedono a passo lento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, dopo il calo della produzione industriale in Germania (-3,4% su mese, ma +1,8% su anno), l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam. Chiusa Londra per le festività legate all'incoronazione di re Carlo III. In generale progresso in listini asiatici con l'eccezione di Tokyo, dove il mercato ha riaperto dopo tre giorni di festività la scorsa settimana.

Banche in luce, positiva Cnh Industrial dopo i conti

Tra i principali titoli milanesi, Banca Mps scatta in attesa della pubblicazione dei conti del primo trimestre. Giornata di bilancio anche per Banco Bpm, mentre Cnh Industrial approfitta proprio dell'effetto trimestrale dopo i risultati pubblicati venerdì. Sotto la parità i titoli del settore farmaceutico, con Recordati e Diasorin in coda.

Spread stabile a 190 punti, decennale in leggero aumento

Andamento stabile per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 190 punti, stesso valore del closing di venerdì. In leggero rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che segna al momento 4,20% dal 4,19% della vigilia.

Euro si rafforza, in rialzo petrolio e gas in discesa

Sul mercato valutario, l'euro si rafforza a 1,1043 dollari da 1,1012 venerdì in chiusura. La moneta unica vale anche 148,77 yen (148,65), mentre il rapporto dollaro/yen è a 134,71 (134,86). Il prezzo del petrolio consolida le posizioni dopo il recupero messo a segno venerdì: il Wti giugno tratta a 71,79 dollari al barile (+0,63%), il Brent luglio a 75,72 dollari (+0,56%). In calo dell'1,9% a 35,87 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.