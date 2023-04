Borse Ue in cauto rialzo dopo il Pil cinese. Banche sotto i riflettori con le trimestrali Usa

Il cambio euro / dollaro Loading...

Tokyo in rialzo per l'ottava seduta di fila, giù Borse Cina

La Borsa di Tokyo chiude in territorio positivo l’ottava seduta consecutiva. A sostenere i corsi, ben intonati fin dall’avvio, è stato l’indebolimento dello yen contro dollaro, un fattore di traino per i benefici che comporta per le blue chip delle grandi società esportatrici nipponiche. La chiusura positiva di Wall Street ha contribuito a spingere gli acquisti sull’azionario asiatico. L’indice Nikkei dei 225 titoli guida chiude così in rialzo dello 0,5% a 28.658,83 punti. Tra i titoli, in evidenza il comparto bancario e le società attive nelle vendite al dettaglio. Gli investitori monitorano con attenzione i dati macro in attesa che si alzi il sipario sulle trimestrali, dalla prossima settimana.

La Borsa di Hong Kong è in calo, nell’imminenza della diffusione del Pil della Cina relativo al primo trimestre del 2023: l’indice Hang Seng cede in avvio lo 0,67%, scivolando a 20.643,41 punti. Le Borse cinesi viaggiano poco mosse dopo il rilascio del Pil del primi trimestre della Cina, cresciuto del 4,5% annuo contro stime a +4%: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,13%, a 3.381,09 punti, mentre quello di Shenzhen scivola dello 0,38%, a quota 2.133,16.

Cina, Pil a +4,5%. Balzo delle vendite

La Cina registra nel primo trimestre del 2023 un Pil in rialzo del 4,5% annuo a fronte del 2,9% di ottobre-dicembre e del 4% atteso dagli analisti. Su base congiunturale, riferisce l’Ufficio nazionale di statistica, il rialzo è del 2,2% rispetto allo 0,6% rivisto dei tre mesi precedenti e al 2,2% stimato. La Cina è cresciuta nel 2022 del 3%, a uno dei ritmi più bassi degli ultimi decenni, scontando le misure draconiane di contenimento del Covid-19 che hanno paralizzato produzione e consumi e che sono state rimosse solo agli inizi di dicembre. Per l’anno in corso, il governo centrale ha annunciato a marzo un target di «circa il 5%». Le vendite al dettaglio in Cina rimbalzano a marzo centrando un rialzo annuo del 10,6%, più del 3,5% di gennaio-febbraio e del 7,6% atteso in media dagli analisti, in scia all’allentamento delle misure di contenimento del Covid.

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave del giorno? Appuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che cura il podcast quotidiano “Market mover”. Ascolta il podcast

Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l’andamento dell’indice, un’analisi dei titoli in maggiore evidenza. Guarda i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l’elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come funziona e i servizi che offre.

Per gli aggiornamenti dei dati delle Borse ecco la sezione Mercati mentre per le notizie in tempo reale il rullo della sezione di Radiocor .

Infine, ecco la newsletter settimanale Market Mover



Loading...