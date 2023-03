Borse in recupero dopo il salvataggio di Credit Suisse (-60%). Vola l’oro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee volatili e nervose dopo le notizie sul salvataggio di Credit Suisse e l’intervento delle banche centrali per garantire liquidità. I listini del Vecchio Continente sono partiti in calo e sono arrivati a segnare perdite consistenti, sul timore che altri istituti di credito possano trovarsi in difficoltà. D'altra parte è poi tornata la calma e anche Piazza Affari è riuscita a rialzare la testa, sebbene la guardia degli investitori rimanga alta. Del resto negli ultimi giorni sono arrivate in serie notizie negative sulle banche, prima sui fallimenti negli Usa di Silicon Valley Bank e di Signature Bank, poi sull'intervento per mettere in sicurezza First Republican Bank, e infine sui dettagli sul salvataggio di Credit Suisse, una delle trenta banche più grandi al mondo. Intanto lo spread è in risalita sopra i 196 punti, anche se il rendimento dei Btp a dieci anni scende al 3,97%, a dimostrazione che gli investitori stanno cercando porti sicuri, come i titoli di stato. E' in volata l'oro, considerato il bene rifugio per eccellenza.

Scendono in campo anche le banche centrali

Nella notte è stato annunciato che la Banca nazionale svizzera, la Banca centrale europea, la Banca centrale del Canada, quella d’Inghilterra e quella del Giappone sono scese in campo per migliorare l’efficacia delle linee swap in dollari. Gli istituti hanno deciso di aumentare la frequenza di tali operazioni da settimanale a giornaliera a partire da oggi fino alla fine di aprile. Quanto alla fusione Ubs-Credit Suisse, al termine di un week end frenetico è stato reso noto che Ubs acquisirà Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri , con gli azionisti che riceveranno un’azione Ubs ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, valutate quindi 0,76 franchi. Il gruppo otterrà garanzie dal governo per 9 miliardi e liquidità dalla Bns fino a 100 miliardi. L’operazione dovrebbe portare a un calo dei costi attorno a 8 miliardi di dollari entro il 2027. Gli investitori, però, puntano il dito sull’azzeramento del debito Tier 1 di Credit Suisse, del valore di circa 16 miliardi di franchi svizzeri. L’operazione è stata decisa dal regolatore svizzero, puntando a rafforzare il capitale dell’istituto, ma è fortemente criticata dagli esperti. Alla Borsa di Zurigo le azioni di Credit Suisse hanno aperto in ribasso di oltre il 60%, quelle di Ubs del 9% circa.



A Piazza Affari corrono le utility, banche sull'ottovolante

A Milano sono partite in profondo rosso le banche, che poi a fine mattina hanno invece tentato di ridurre i danni. Banca Pop Er ad esempio, dopo essere scesa di oltre il 6% ha arginato le perdite a circa mezzo punto percentuale. Unicredit e Intesa sono passate in territorio positivo. Banca Mps è debole a dispetto dell'ingresso nel Ftse Mib al posto di Buzzi Unicem, che invece sale attorno all'1%. La debolezza del greggio pesa sui petroliferi, con Eni sotto la lente nel giorno giorno dello stacco della cedola. Stacca il dividendo anche Stmicroelectronics (-2,6%). Cercano di opporsi al calo della Borsa le utility, con A2a e Terna in deciso rialzo.



Pesante il petrolio, giù anche il gas, oro i volata

Sul mercato obbligazionario, il “fly-to-quality” torna a mettere sotto pressione i rendimenti dei titoli di Stato. Sul valutario, euro in lieve rialzo a 1,0668 dollari da 1,0650 venerdì in chiusura. In deciso rafforzamento lo yen, indicato a 139,66 per un euro (da 140,87) e 130,83 per un dollaro (132,13). Poco mosso il franco svizzero.

Sul fronte dell’energia, è in netto calo il prezzo del petrolio sul timore che le difficoltà del settore finanziario possano far deragliare la ripresa economica globale. Il future aprile sul Wti cede il 3,24% a 64,58 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent perde il 3,12% a 70,69 dollari. In discesa del 6,7% a 40 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. E' in volata l'oro: ha superato la soglia simbolica dei 2.000 dollari l'oncia, tornando a rivestire in pieno il suo valore di bene rifugio. Dal fallimento dell'americana Silicon Valley Bank (Svb) dieci giorni fa, il prezzo dell'oro sul mercato finanziario è salito di quasi il 9%. Il metallo in precedenza ha superato la soglia dei 2.000 dollari solo due volte: nell'agosto 2020, nel pieno della crisi per la pandemia di Covid-19 e nel marzo 2022, nelle settimane immediatamente successive all’invasione dell'Ucraina da parte della Russia.