Borsa, a Piazza Affari scattano le banche dopo Moody’s. Spread in calo verso 170

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prima seduta della settimana poco mossa per le Borse europee, che cercano di difendere i guadagni dell’ultima settimana effettuati nella convinzione che i tassi di interesse abbiano ormai raggiunto il picco e che le banche centrali, a partire dalla Federal Reserve, il prossimo anno tornino a tagliare il costo del denaro. Questa prospettiva sta schiacciando il dollaro portandolo ai minimi da due mesi. Il mercato, in base ai future sui Fed Funds, dà per probabile al 27% un taglio dei tassi Fed già a marzo, opzione che diventa maggioritaria in maggio, quando è indicata al 47% contro il 39,6% di chance che restino ai livelli attuali

Il FTSE MIB di Milano oscilla attorno alla parità, ma è appesantito dallo stacco cedole che incide per un -0,84%. Al netto di questo, l'indice principale di Piazza Affari sarebbe in aumento di circa un punto, dopo che venerdì sera l’agenzia di valutazione Moody’s ha confermato il rating italiano migliorando l’outlook a «stabile» da «negativo». Tra l'altro, questo sostiene le banche, le migliori sul Ftse Mib, e spinge al ribasso lo spread, che cala verso quota 170 punti. Poco mossi il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, dopo il calo dei prezzi alla produzione (-0,1% a ottobre e -11% su anno), l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. Da segnalare che la Borsa tedesca risente del tonfo di Bayer (-19%) dopo lo stop a sorpresa di uno studio su un nuovo farmaco anti coagulante e la condanna a pagare un risarcimento per 1,5 miliardi di dollari deciso da una corte Usa, mentre le cadute di Ashtead nelle attrezzature industriali e di Julius Baer nel settore bancario frenano rispettavamente gli indici di Londra di Zurigo.

Milano frenata da stacco cedole, Moody's spinge le banche

Sotto i riflettori in particolare Piazza Affari, dove il Ftse Mib sarebbe in rialzo al netto dell'impatto dello stacco cedole di Banca Mediolanum, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris e Terna, che pesa complessivamente per lo 0,84%. Il listino milanese festeggia il giudizio dell'agenzia Moody's, che venerdì ha confermato il rating sovrano del nostro Paese migliorando l'outlook a "stabile". Una decisione che dà sollievo allo spread BTp-Bund e premia in particolare le banche, con in accelerata Banca Mps, Intesa e Mediobanca (entrambe al netto del dividendo), Banca Pop Er e Banco Bpm. Il rincaro del greggio premia Saipem, mentre resta indietro solo Generali, al secondo giorno di cali dopo la pubblicazione dei conti trimestrali.

Wall Street verso avvio piatto, Microsoft in luce dopo arrivo Altman

Future piatti nel premercato a Wall Street, all'inizio di una settimana corta caratterizzata dal giorno del Ringraziamento, che terrà i mercati chiusi giovedì e li farà restare aperti, venerdì, solo fino alle 13 (le 19 in Italia). Gli indici sono reduci da tre settimane positive di fila, caratterizzati da una lunga serie di dati economici, da cui e' emerso in particolare il rallentamento dell'inflazione. Sull'azionario, il titolo di Microsoft è in rialzo nel premercato e vola verso altri record, dopo quelli inanellati nelle ultime due settimane, grazie alla notizia dell'assunzione di Sam Altman, il cofondatore ed ex numero uno della start-up OpenAI, in cui la stessa Microsoft ha investito miliardi di dollari, da cui è stato licenziato venerdì scorso.

BTp, spread in calo verso 170 punti dopo Moody's

Il miglioramento dell'outlook sul rating Baa3 dell'Italia da parte di Moody's Investors Service a stabile da negativo favorisce un'ulteriore dinamica di restringimento a breve termine per i titoli di Stato italiani. «Tuttavia, dati gli attuali livelli di scambio, un ulteriore restringimento dello spread BTP-Bund a 10 anni potrebbe essere limitato all'intervallo 160/165 pb», spiegano gli analisti di Morgan Stanley Research. Intanto, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si attesta a 173 punti base dai 176 punti base della chiusura di venerdì. Poco movimentato il rendimento del BTp decennale benchmark, che viaggia al 4,35% in linea con il finale della vigilia.