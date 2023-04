Borse europee deboli, tornano acquisti su beni rifugio. Oro supera i 2mila dollari

«Nonostante la crescente diffusione dell’opinione secondo cui l'economia globale potrebbe avviarsi verso una grave contrazione, le banche centrali continuano a ignorare tali preoccupazioni, scegliendo di concentrarsi sulla lotta all'inflazione, persistentemente elevata, attraverso tassi di interesse sempre più alti. In questo contesto, potrebbe esserci spazio per ulteriori aumenti del prezzo dell'oro», osservano gli analisti di ActivTrades.

Bene le utility e Ferrari. Deboli Iveco e Prysmian

Tra i principali titoli milanesi, si muovono in rialzo le utility con Snam Rete Gas, Terna ed Hera in evidenza. Acquisti su Ferrari. Telecom Italia sale con il mercato che punta sulla prosecuzione delle negoziazioni sulla rete dopo la pubblicazione di alcune indiscrezioni sull'offerta di Kkr. Ben intonata nelle prime battute anche Leonardo che ha poi ripiegato. Male invece Pirelli, mentre secondo indiscrezioni ci sarebbe allo studio delle autorità italiane la limitazione del socio cinese Synoochem. In coda Iveco e Prysmian.

Dollaro sotto pressione ma l'euro/dollaro non sfonda 1,10

Discesa del biglietto verde rispetto alle principali concorrenti, principalmente contro yen e sterlina, mentre l’euro/dollaro, che sembrava poter rompere le principali resistenze, e puntare a 1.1030, massimo di inizio febbraio, si è fermato prima, a ridosso di 1.0980 per poi recedere.

Mossa a sorpresa della banca centrale della Nuova Zelanda

Male anche i listini della Nuova Zelanda dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto base, più delle attese, per combattere l'inflazione, spingendo il dollaro neozelandese ai massimi da metà febbraio. Nello statement si legge che il board prevede che la domanda interna possa ancora rallentare, così come l’inflazione che però è ancora su livelli che potrebbero richiedere ulteriori interventi. Sulle banche, si legge che sono ben capitalizzate e redditizie e con molta liquidità disponibile. Reazione importante del dollaro neozelandese che è schizzato al rialzo di circa l’1% per poi consolidare appena sotto questa percentuale a 0.6350.



Tokyo chiude in netto calo, primo rosso in quattro sedute

La Borsa di Tokyo ha subito un brusco calo, in un contesto di segnali di deterioramento dell'economia americana che hanno spinto al rialzo anche lo yen, fattore negativo per i titoli di esportazione giapponesi. L'indice di punta Nikkei è sceso dell'1,68% a 27.813,26 punti, il calo maggiore in una sessione dal 14 marzo. Il più ampio indice Topix ha perso l'1,92% a 1.983,84 punti. Le borse di Hong Kong, Shanghai e Shenzhen sono chiuse a causa di un giorno festivo in Cina. I posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti sono scesi sotto i 10 milioni a febbraio, ben al di sotto delle previsioni, secondo i dati diffusi martedì. E anche gli ordini industriali di febbraio nel paese si sono indeboliti più del previsto. Il dollaro è scivolato e lo yen si è fortemente apprezzato.