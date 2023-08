Borsa, Tokyo parte col segno più. Cina, crollo dell’export a luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più prendendo spunto dall’accelerazione degli indici azionari Usa, in attesa di ulteriori indicazioni questa settimana dall’andamento dell’inflazione prima in Cina e poi negli Stati Uniti. L’indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,40% a quota 32.385,01, con un guadagno di 130 punti. Sul fronte dei cambi va avanti il processo di svalutazione dello yen, sul dollaro a 142,70 e a un livello di poco inferiore a 157 sull’euro. Hong Kong parte invece in territorio negativo: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute l’1,17%, scivolando a 19.308,55 punti.

Anche Borse cinesi tornano agli scambi in territorio negativo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,25%, a 3.260,72 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,13%, a quota 2.055,15.

Sul versante congiunturale, il surplus commerciale della Cina si è ridotto del 20,4% dal livello record di un anno fa a 80,6 miliardi di dollari. La domanda di export cinese si è raffreddata dopo che la Federal Reserve e le banche centrali in Europa e in Asia hanno iniziato ad alzare i tassi di interesse lo scorso anno per raffreddare l’inflazione, ai massimi di molti decenni. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 23% rispetto all’anno precedente a 42,3 miliardi di dollari, mentre le importazioni di beni americani sono calate dell’11,1% a 12 miliardi di dollari. Le importazioni della Cina dalla Russia, principalmente petrolio e gas, sono diminuite di poco meno dello 0,1% rispetto a un anno fa a 9,2 miliardi di dollari. Gli acquisti cinesi di energia russa sono aumentati, contribuendo a compensare le entrate perse a causa delle sanzioni occidentali imposte al Cremlino per l’invasione dell’Ucraina.