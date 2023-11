Borsa, Europa apre debole. Pil tedesco peggiora a -0,4% su anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Borse europee deboli in attesa della riapertura di Wall Street dopo la chiusura per il giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari il FTSE MIB è in lieve rialzo mentre si muovono con più cautela il CAC 40 di Parigi e il DAX 30 di Francofrte. Andamento contrastato, intanto, per i listini asiatici, con le Piazze cinesi che hanno invertito la rotta dopo i rialzi delle vigilia, mentre Tokyo, anch'essa chiusa ieri, ha guadagnato lo 0,52% sui massimi da 33 anni aiutata dalla debolezza dello yen. Sull'obbligazionario, vendite sui Treasury con un parallelo incremento dei rendimenti (+5 punti base per il titolo a 10 anni) in scia all'analogo movimento registrato alla vigilia dai titoli di Stato europei sulla notizia che la Germania sospenderà per il quarto anno consecutivo i limiti sul debito. Sul fronte macro, intanto la Germania evidenzia, su base annua, un calo del Pil dello 0,4% nel terzo trimestre, con una diminuzione dello 0,1% mese su mese. In questo scenario, l'euro difende quota 1,09 dollari dopo che i vertici della Bce hanno sottolineato la necessità di lasciare la porta aperta a nuovi rialzi dei tassi se i dati lo renderanno necessario. Permangono poi I timori per il rallentamento economico, anche alla luce degli indici Pmi dell’Eurozona, ancora in contrazione sotto I 50 punti.

Euro si difende sul dollaro

Sul valutario, l'euro difende quota 1,09 dollari dopo che i vertici della Bce hanno sottolineato la necessità di lasciare la porta aperta a nuovi rialzi dei tassi se i dati lo renderanno necessario: il cambio è a 1,0909 dollari (1,0900 al closing della vigilia). La moneta unica vale anche 162,98 yen (163,17 la chiusura precedente), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,47 (149,13). Poco mosso il prezzo del petrolio, reduce da due sedute di cali dopo il rinvio della riunione dell'Opec+ al 30 novembre, che potrebbe segnalare che il cartello dei produttori non intende accentuare i tagli all'output nel 2024. Il future gennaio sul Wti viaggia sopra i 76 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent è intorno a 81 dollari al barile. In discesa il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.



Loading...

Tokyo, chiusura in rialzo con deprezzamento yen

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo a causa dell’ulteriore deprezzamento dello yen che ha favorito le esportazioni giapponesi, mentre Hong Kong è rimasta a mezz’asta a causa delle pessime prospettive per le grandi aziende cinesi. Dopo un giorno festivo, l’indice di punta Nikkei ha guadagnato lo 0,52% a 33.625,53 punti, chiudendo vicino alla stabilità per tutta la settimana (+0,12%). L’indice Topix ha guadagnato lo 0,54% a 2.390,94 punti. Alla Borsa di Hong Kong, invece, l’indice Hang Seng è sceso dell’1,71% intorno alle 6,50 GMT, con gli investitori ancora preoccupati per le conseguenze del rallentamento economico cinese sui risultati futuri delle grandi aziende. L’inflazione in Giappone si è attestata al 2,9% in ottobre su base annua escludendo i prodotti freschi rispetto al 2,8% di settembre.

La Borsa di Hong Kong cede terreno in avvio di seduta: l’indice Hang Seng perde lo 0,78%, a 17.771,75 punti. Tutte le piazze cinesi partono male: l’indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,05%, a 3.060,33 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,58%, scivolando a quota 1.920,85. La Borsa di Singapore, con l’indice Straits Times che perde lo 0,3% scendendo di 9,84 punti a quota 3.105,08.