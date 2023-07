Borse europee caute dopo il rally, al via la stagione delle trimestrali in Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo cinque sedute da incorniciare, in cui gli indici hanno puntato verso l'alto anche grazie al rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, le Borse europee vanno verso un'apertura più cauta, in scia a un'Asia fiacca (Tokyo -0,09% dopo il calo della produzione industriale in Giappone). I riflettori restano puntati sulle banche centrali: il mercato scommette ora che, dopo il rialzo di 25 punti base dei tassi già scontato a fine luglio, la Fed ammorbidirà la politica monetaria, mentre in Europa i verbali della Bce confermano che le mosse dipenderanno dai dati e che Francoforte è pronta a intervenire per interrompere la stretta, se necessario. Questo mentre in Europa si guarda alla riunione dell'Ecofin e, sull'altra sponda dell'Atlantico, entra nel vivo la stagione delle trimestrali con le prime grandi banche (attese oggi Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo). Così il FTSE MIB di Milano, che cerca il sesto aumento consecutivo, si attesta appena sopra la parità. Salgono Parigi (CAC 40) e Francoforte (DAX 30), dopo il calo dei prezzi alla produzione in Germania (-2,9% annuale, il calo maggiore da giugno 2020). Madrid è sulla parità (IBEX 35), In rialzo anche Amsterdam (AEX) e mentre Londra arretra leggermente, mentre si guarda alle trimestrali (Burberry ha visto salire le vendite del 18% e ha confermato le stime per l'anno).

A Milano corrono ancora le banche

Sul Ftse Mib non si notano movimenti particolarmente marcati: vanno bene le banche, a passo rapido in tutta Europa (+0,9% l'Euro Stoxx 600 di settore), con Mps e Bper tra le migliori. In buono spolvero anche Stmicroelectronics, in rialzo da varie sedute e in attesa dei conti, su cui gli analisti sono positivi. In coda, ma con ribassi molto limitati, Enel, Cnh Industrial e Prysmian. Sopra la parità Tenaris nel giorno in cui la rivale Vallourec ha anticipato per il secondo trimestre risultati superiori alle precedenti aspettative.

Loading...

Dollaro prosegue debole, euro al top da febbraio 2022

Continua la debolezza del dollaro, euro al top da febbraio 2022Sul valutario, prosegue la fase di debolezza del biglietto verde, con la moneta unica che torna sopra quota 1,12 e si porta ai massimi da fine febbraio 2022: l'euro vale 1,1218 dollari (1,1182 alla chiusura precedente) e 154,85 yen (da 154,84). Il cambio dollaro/yen vale 138,03.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Petrolio poco mosso, gas in modesto aumento

Poco mosso il petrolio, mentre si guarda a una possibile ricaduta sull'offerta delle turbolenze in Libia e Nigeria: i future del Wti agosto cedono lo 0,18% a 76,75 dollari al barile, quelli del Brent settembre dello 0,2% a 81,2 dollari. I prezzi del gas sono in modesto aumento: i contratti agosto scambiati ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione a 27,1 euro al megawattora, salgono dello 0,9% a 26,85 euro.

Spread in lieve rialzo a 169 punti, rendimento al 4,16%

In leggero rialzo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata ha segnato una prima posizione a 169 punti base, rispetto ai 168 punti del closing della vigilia. In lieve aumento si segnala anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che nelle rima battute si attesta al 4,16%, rispetto al 4,27% del finale della vigilia.