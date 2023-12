Borsa, Tokyo chiude poco variata. Cina soffre per il freno a export tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo arretra sul finale di scambi e conclude l’ultima seduta della settimana poco mossa, con gli investitori che anticipano la lunga pausa natalizia in Europa e negli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,09%, a quota 33.169,05, aggiungendo 28 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro a un livello di 142,20 e sull’euro a 156,40. Dal Giappone arrivano anche notizie congiunturali.

I sussidi del governo sulle bollette energetiche contribuiscono al rallentamento dell’inflazione, il più pronunciato da luglio 2022. Nel mese di novembre l’indice dei prezzi al consumo si assesta al 2,5%, dal 2,9% di ottobre, comunque sopra l’obiettivo del 2% della Banca centrale (BoJ) per il ventesimo mese consecutivo, con i costi degli affitti a guidare i rialzi più consistenti, pari al 62,9%, mentre i prezzi dell’energia sono diminuiti del 10,1%. I dati giungono a pochi giorni dalla decisione della BoJ di mantenere la politica monetaria ultra-espansiva, e la progressiva perdita di valore dello yen sulle principali valute, rendendo più costose le importazioni. Il governatore dell’istituto, Kazuo Ueda, ha affermato che è necessario «un circolo virtuoso di salari e prezzi» per raggiungere l’obiettivo di inflazione della banca centrale, facendo riferimento al previsto miglioramento degli stipendi di numerose categorie di lavoratori all’inizio del prossimo anno, a seguito delle tradizionali trattative annuali dei sindacati.

La Cina bloccherà l’esportazione di una serie di tecnologie per le terre rare, rendendo potenzialmente più difficile per gli Stati Uniti e i loro alleati rafforzare le forniture occidentali di materie prime strategiche. Sebbene Pechino avesse già posto alcuni limiti, ora ha ampliato l’elenco delle tecnologie che non possono essere trasferite all’estero, includendo la lavorazione di metalli e magneti di terre rare, secondo un documento del Ministero del Commercio. La mossa del fornitore dominante a livello mondiale - probabilmente la più significativa da parte della Cina in oltre un decennio - pone i materiali vitali al centro dell’attenzione, mentre si inasprisce la guerra commerciale sulla tecnologia.

A causa delle nuove norme i titoli tecnologici cinesi sono crollati, trascinando i titoli asiatici al ribasso per l’ultima settimana di contrattazioni dell’anno. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha ceduto e ha registrato un calo dello 0,3%. Per la settimana l’indice è in calo dello 0,6%. Le azioni di Netease sono scese del 29% a un certo punto e quelle di Tencent di oltre il 12%, facendo scendere l’Hang Seng dell’1,2%.