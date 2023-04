Borsa, Tokyo piatta. Piazze cinesi negative

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata, seguendo l’andamento altalenante degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Il listino di riferimento Nikkei apre a quota 28.650,73 (+0,03%). Sul fronte dei cambi il dollaro si apprezza ai massimi in oltre un mese al cambio con lo yen, a 134,10, e sull’euro la divisa nipponica tratta a 147,10. Le Borse cinesi aprono la seduta poco sotto la parità: l’indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,08%, scivolando a 3.390,64 punti, mentre quello di Shenzhen accusa una flessione dello 0,24%, a quota 2.133,63. La Borsa di Hong Kong torna agli scambi in leggera flessione: l’indice Hang Seng segna nelle primissime battute un calo delle 0,08%, a 20.633,00 punti.

Dopo qualche settimana di paura sui mercati finanziari a causa della crisi bancaria nata negli Usa e deflagrata in Svizzera con il salvataggio del Credit Suisse, sui mercati finanziari è tornata la calma. Non che i rischi nel sistema bancario statunitense si siano esauriti (come dimostrano i dati), ma il mercato ha accantonato i problemi e galleggia da giorni senza una direzione precisa. In questo contesto di calma generale, oggi i listini europei si apprestano ad aprire i battenti - secondo quanto indicano i futures - in rialzo/ribasso. Questo dopo che le Borse asiatiche....

Occhi sulle Banche centrali

Oggi arriveranno i dati finali di marzo (quelli preliminari sono già stati pubblicati) sull’inflazione dell’Eurozona. I dati finali non sono mai un vero market mover (a meno di sorprese), ma un occhio i mercati lo butteranno per capire quanto possano ancora stringere la cinghia della politica monetaria le Banche centrali. Perché questo è il tema del momento. Ormai le aspettative stanno tornando a scontare maggiori probabilità di rialzi dei tassi.

Per esempio negli Usa. Se poche settimane fa il mercato assegnava appena il 50% di probabilità a un rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione del 3 maggio, e comunque quello era considerato l’ultimo, ora le aspettative sono tornate più aggressive. Attualmente a un rialzo da 25 punti base il mercato assegna circa l’88% delle probabilità, ma è tornato anche a ipotizzare (con appena il 10-15% delle probabilità) un successivo rialzo. Segno che il mercato ritiene che i rischi bancari si siano affievoliti. E anche quelli congiunturali.

Gli avvenimenti di oggi

Giornata scarna di dati economici. In Eurozona l’Acea presenta i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di autovetture in Europa. Poi arriva l’inflazione di marzo in Gran Bretagna e quella finale (il dato preliminare è già uscito) dell’Eurozona. Occhi sulle trimestrali Usa: oggi arriva Morgan Stanley.