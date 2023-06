Cina, giù i tassi ma è record disoccupati. La Borsa di Tokyo chiude poco variata

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Borsa di Tokyo termina la seduta poco mossa, prendendo spunto dalla chiusura mista degli indici azionari statunitensi, in seguito al nulla di fatto della Federal Reserve americana, con gli investitori che tuttavia anticipano ulteriori strette monetarie da qui a fine anno. L’indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,05% a quota 33.485,49. Sul mercato valutario il dollaro sale ai massimi in 7 mesi al cambio con lo yen, trattando a 141,20 e a 152,70 sull’euro. Le piazze cinesi salgono, dopo il taglio del costo dei prestiti a medio termine da parte della Banca centrale per la prima volta in 10 mesi, una mossa che vuole essere uno stimolo a una ripresa economica traballante.

La Pboc ha infatti abbassato il tasso di riferimento per i prestiti a medio termine (Mlf), una misura anticipata dai mercati e destinata a sostenere la crescita in difficoltà della seconda economia mondiale. Il tasso d’interesse per i suoi prestiti annuali alle istituzioni finanziarie è ridotto al 2,65% dal precedente 2,75% precedente, ha affermato la banca centrale. La misura dovrebbe consentire di ridurre i costi di finanziamento delle banche commerciali per incoraggiarle a concedere più credito a condizioni più favorevoli, e quindi a sostenere l’economia.

La produzione industriale in Cina a maggio ha registrato una variazione positiva, pari a +3,5%, rispetto allo stesso mese del 2022. Aumento ancora più marcato, invece, per le vendite al dettaglio dei beni di consumo. Sempre secondo i dati diffusi dall’istituto, il mese scorso la crescita annua è stata pari a +12,7%.

L’indice di riferimento cinese CSI 300 ha guadagnato lo 0,5% entro la pausa di mezzogiorno, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,8%. I dati di giovedì hanno mostrato che l’economia cinese ha subito una battuta d’arresto a maggio, con la produzione industriale e la crescita delle vendite al dettaglio che hanno entrambe mancato le previsioni, aumentando le aspettative che Pechino debba aumentare rapidamente gli stimoli per sostenere una ripresa economica traballante. Sempre sul piano congiunturale, emerge che un giovane cinese su cinque era disoccupato a maggio: un tasso del 20,8% e un nuovo record per il Paese asiatico, secondo i dati ufficiali diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica. Questo dato, che riguarda i 16-24enni delle aree urbane, ha continuato a salire negli ultimi mesi e aveva raggiunto il 20,4% ad aprile. A maggio il tasso sull’intera forza lavoro era del 5,2%, invariato rispetto ad aprile.