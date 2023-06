Borse caute, focus su inflazione Usa. Corre ancora Mfe

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio tonico, le Borse europee hanno rallentato il passo. Gli investitori guardano al dato chiave dell'inflazione americana di maggio, mentre scommettono su una pausa della stretta monetaria della Federal Reserve. La Bce, invece, dovrebbe proseguire con la politica restrittiva mentre in Germania è confermata la frenata dell'inflazione a maggio, con un +6,1% su anno. Sull'azionario, a Milano sempre da seguire le banche, con le ipotesi di aggregazioni in focus. Così viaggiano a corrente alternata il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In Asia, il Nikkei ha chiuso oltre i 33mila punti per la prima volta in 33 anni, con il taglio dei tassi a sorpresa da parte della Cina, nella settimana chiave per le decisioni delle banche centrali (oltre a Fed e Bce, giovedì deciderà anche la Banca centrale cinese e venerdì la Bank of Japan).

Come detto i riflettori sono puntati sul dato sull’inflazione americana di maggio. Se, come stimato dagli economisti, il costo della vita dovesse rallentare ulteriormente la corsa, allora si rafforzerebbero le speranze di una Fed più «morbida». Il mercato pensa (con una probabilità superiore al 70%) che giovedì, quando si riunirà la banca centrale americana, sarà annunciata una pausa nella corsa al rialzo dei tassi. Forse una pausa breve, dato che la Fed potrebbe alzarli per l’ultima volta a luglio, ma comunque una pausa. Ma se il dato sull’inflazione dovesse uscire forte e sopra le attese, le aspettative potrebbero cambiare.

A Milano in coda le banche, ancora occhi su Mfe

Sull'azionario milanese, in coda le banche con Banca Mps e Banca Pop Er tra le peggiori, debole in generale il comparto. In coda le utility a partire da Enel (nel pieno delle nomine con Stefano De Angelis nuovo cfo in sostituzione di Alberto De Paoli) ed Hera. In rialzo industriali e automotive, in testa Interpump Group e Stmicroelectronics. Attenzione a Telecom Italia con le offerte per la rete sotto la lente. Prosegue la speculazione sui titoli Mfe-Mediaforeurope in netto aumento (i titoli B sono in progresso dell'1,4%) dopo la morte di Silvio Berlusconi e con il nodo della successione in Fininvest.

In Italia disoccupazione all'8%, in Germania frena inflazione

Si guarda anche ai dati macro europei. In Italia, nel primo trimestre del 2023 il tasso di occupazione sale al 60,9% (+0,3 punti in tre mesi), mentre il tasso di disoccupazione raggiunge l’8,0% (+0,1 punti in tre mesi) e quello di inattività cala al 33,7% (-0,4 punti). Lo rende noto l'Istat nel report trimestrale sul mercato del lavoro. Inoltre, nel periodo di riferimento il numero di occupati risulta in aumento di +104 mila unità (+0,4% rispetto al quarto trimestre 2022) e si attesta a 23 milioni 361 mila.

Intanto, il tasso di inflazione della Germania è indicato al 6,1% su anno a maggio, in netta frenata rispetto ad aprile (+7,2%) e frena anche l'inflazione in Spagna. I dati definitivi dell'istituto nazionale di statistica Ine confermano le stime flash, con l'indice di riferimento che esprime una variazione annua del +3,2% a maggio (+4,1% ad aprile), stesso valore della rilevazione preliminare.



Spread con Bund stabile a 167 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 167 punti base, stesso valore della vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark si riduce leggermente, al 4,04% rispetto al 4,05% precedente.