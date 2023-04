Borse Ue in rosso con le banche, rimbalza il Nasdaq grazie ai conti delle big tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le vendite tornano a colpire le Borse europee, che continuano a risentire dei rinnovati timori sulla crisi bancaria negli Usa dopo la fuga dei depositi registrata da First Republic Bank (i cui titoli sono crollati del 49%) nel primo trimestre, anche se il Nasdaq rimbalza grazie ai conti delle big tech. Alla vigilia i listini hanno reagito male anche ai conti di Santander e Ubs e non sembrano bastare le trimestrali migliori delle attese pubblicate da Standard Chartered e dalla svedese Seb. Proseguono le tensioni su Credit Suisse dopo che l’istituto ha comunicato deflussi per 61 mld di franchi svizzeri nel primo trimestre e che la fuga dai depositi starebbe ancora proseguendo complicando il salvataggio da parte di Ubs. Pesante il FTSE MIB di Milano, con tutto il comparto bancario. 'ottimismo sul comparto tecnologico Usa non contagia, infatti, l'Europa: a frenare gli indici continentali è anche il comparto tech che soffre i dati deludenti pubblicati da Dassault e Asm International. Male così il CAC 40 a Parigi, il DAX 30 a Francoforte, l'AEX ad Amsterdam e l'IBEX 35 a Madrid.

Nasdaq in rialzo dopo i conti delle big tech

In rialzo l'indice Nasdaq, con Microsoft che, dopo una trimestrale positiva, trascina gli altri titoli tech; perde leggermente terreno invece il titolo di Alphabet, nonostante conti sopra le attese. Positivo anche l'andamento di molte banche regionali, dopo che PacWest Bancorp ha comunicato che i depositi si sono stabilizzati alla fine di marzo e che c'è stato un «buon rimbalzo» ad aprile, allentando le preoccupazioni sulla salute del settore dopo la crisi scatenata lo scorso mese dalle chiusure di Silicon Valley Bank e Signature Bank. Dopo aver perso ieri quasi il 50%, perde invece circa il 15% il titolo di First Republic Bank, che ha registrato un crollo dei depositi del 40% a 104,5 miliardi di dollari nel primo trimestre. Nella giornata di ieri, poi, Bloomberg ha diffuso la notizia che la banca starebbe valutando la possibilità di vendere fino a 100 miliardi di dollari in asset, come parte di un piano di ristrutturazione. Dopo la chiusura dei mercati, attesa la trimestrale di Meta.

Occhi sulle banche, bene i titoli dell'energia

Ancora sotto pressione i titoli bancari nonostante le trimestrali migliori delle attese annunciate da Standard Chartered e della svedese Seb: a Milano perdono terreno Banco Bpm e Banca Pop Er, pesanti anche Unicredit, Banca Mps e Intesa Sanpaolo. Le vendite sono comunque generalizzate su tutti i settori, si salvano solo i titoli delle utility e dell'energia: all'altro estremo del FTSE MIB tengono Hera, Eni e Tenaris. In rialzo Telecom Italia che aspetta il cda del 4 maggio.

La pressione sulle banche resta forte, sulla scia del caso First Republic Bank, con gli investitori che restano col dubbio su quanto l’emorragia dei depositi e la crisi della banca regionale sia un caso isolato oppure no. Sul mercato si teme anche l’impatto sull’economia: se la crisi bancaria non fosse finita, sarebbe infatti prevedibile un’ulteriore contrazione del credito. E dato che le medie banche negli Stati Uniti sono quelle più attive nel finanziare l’economia reale, il rischio è che i contraccolpi sul Pil debbano ancora farsi sentire.

Usa: sopra stime gli ordini dei beni, cala deficit commercio

Il deficit commerciale degli Stati Uniti, secondo la lettura preliminare, è diminuito a marzo dell'8,1% rispetto al mese precedente. Stando a quanto annunciato dal dipartimento del Commercio, il deficit della bilancia commerciale è sceso a 84,6 miliardi di dollari, contro attese per un calo a 90 miliardi. La stima preliminare tiene conto solo dei beni. Sempre a marzo, gli ordini di beni durevoli hanno registrato un rialzo del 3,2% a 276,4 miliardi di dollari; le attese erano per un rialzo dello 0,5%. Escludendo gli ordini del settore trasporti, il dato è cresciuto dello 0,3%. Escludendo la difesa, rialzo del 3,5%. Una misura chiave per gli investimenti aziendali, i nuovi ordini per beni capitali non nel settore della difesa, escludendo il settore aereo, ha registrato un rialzo del 10,4%.