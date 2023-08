Le Borse europee tentano il rimbalzo, a Milano strappa Mps dopo la trimestrale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - I conti sopra le attese del colosso Amazon ridanno fiducia alle Borse europee in attesa del rapporto Usa sul mercato del lavoro (con le stime degli analisti di circa 200mila nuovi posti creati a luglio e un tasso di disoccupazione fermo al 3,6%). Il tentativo di rimbalzo dei listini del Vecchio Continente arriva dopo tre sedute consecutive in “rosso”, segnate soprattutto dal taglio dell’agenzia Fitch sul rating del debito statunitense con conseguenti timori dei mercati. Un sostegno arriva anche dal buon andamento dei mercati cinesi dopo che la Banca centrale di Pechino ha dato nuovi segnali di supporto al sistema del credito, promettendo flessibilità negli strumenti di politica monetaria. Segnali contrastanti, intanto, arrivano dall’economia europea, dove gli ordini dell'industria tedesca a sorpresa registrano un rialzo del 7% a giugno, mentre rallenta la produzione industriale sia in Francia che in Spagna. Tra le principali piazze europee, tentano di restare sopra la soglia della parità l'indice FTSE MIB a Milano, così come Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30), Madrid (IBEX 35) e Londra (FT-SE 100).

A Milano strappa Mps dopo i conti, ok Iveco e Saipem

A Piazza Affari spicca Banca Mps grazie ai 619 milioni di utili semestrali e con la fiducia espressa dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per il superamento di quota 1 miliardo nei profitti annui. I risultati, segnalano le case di investimento, sono stati superiori alle previsioni. Ancora vivace Iveco Group su cui continua l'effetto della trimestrale positiva. In rialzo Saipem che ha ottenuto due nuovi contratti in Romania e Germania del valore complessivo di 1,8 miliardi. Sul fronte opposto, perdono quota Stmicroelectronics su cui pesano i risultati deludenti di Apple. Resta debole Terna che alla vigilia aveva pagato i rumors sulle tensioni al vertice per il ricambio manageriale che ha visto l'uscita del direttore finanziario e del responsabile corporate affairs. In rialzo nel lusso Salvatore Ferragamo dopo la trimestrale. Allargando lo sguardo al resto d'Europa, a Parigi brilla Credit Agricole dopo la trimestrale, mentre Commerzbank arretra a Francoforte nonostante il miglioramento dell'outlook.



Industria tedesca sopra attese, rallentano Francia e Spagna

Gli ordini dell'industria della Germania, intanto, a sorpresa registrano un rialzo del 7% su mese a giugno. Si tratta di un risultato ben superiore alle attese, che vedevano un calo, nonché del tasso di crescita più marcato da giugno 2020. Il dato di giugno è stato leggermente rivisto al ribasso, +6,2% da + 6,4 per cento. Questo mentre rallenta la produzione industriale in Francia: l’indice di riferimento calcolato dall’istituto nazionale di statistica Insee si contrae dello 0,9% su mese dopo essere cresciuto dell’1,1% a maggio (dato rivisto al ribasso rispetto alla precedente comunicazione di un +1,2%). Male anche la produzione industriale spagnola che cala del 3% annuo a giugno.

Spread stabile a 166 punti, rendimento sale al 4,28%

Stabile lo spread tra BTp e Bund. Ad inizio seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 166 punti base, stesso valore del closing del 3 agosto. Continua a salire il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 4,28% dal 4,24% del riferimento precedente.

Euro resta sotto 1,10 dollari, stabile il petrolio

Sul mercato valutario è stabile il rapporto tra euro e dollaro che resta sotto la soglia degli 1,10 e scambia a 1,0946 contro il biglietto verde (da 1,0953 della vigilia). Il cambio Euro/yen sale a 156,1 (da 155,76) mentre quello dollaro/yen è a 142,65 (da 142,19). Stabili i prezzi del petrolio: 85,1 dollari al barile per il Brent ottobre e 81,75 dollari al barile per il Wti settembre. Gas in rialzo di un punto percentuale a 30,8 euro al MWh.