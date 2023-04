Borsa, Tokyo negativa. Samsung, crolla l’utile: -95,5%, peggiore trimestrale da 14 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in territorio negativo, seguendo la chiusura mista del mercato azionario statunitense, sui timori di un’imminente recessione a livello globale. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna un calo dello 0,31% a quota 28.327,62, e una perdita di 88 punti, in attesa di ulteriori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a un valore di 133,60, e sull’euro a 147,50. I titoli della Cina e di Hong Kong salgono, mentre gli investitori continuano a soppesare le tensioni geopolitiche e i dati sugli utili industriali per valutare il ritmo della ripresa economica cinese nel bel mezzo della stagione degli utili.

Parlando sempre di conti, arrivano quelli del gigante sudcoreano Samsung Electronics che registra i peggiori profitti trimestrali degli ultimi 14 anni, scontando la frenata della spesa dei consumatori per l’elettronica e un eccesso globale di microchip che ha colpito il core business delle memorie. Il colosso leader mondiale di chip di memoria e smartphone ha reso noto un utile operativo sceso a 640 miliardi di won (-95,5% annuo), pari a 480 milioni di dollari circa. L’utile netto si è attestato a 1.570 miliardi (-86,1%) e le vendite a 63.750 miliardi (-18,1%). Il gruppo, in una nota, ha detto che «la spesa totale dei consumatori ha pagato l’incerto contesto macroeconomico globale».

Ieri le Borse europee hanno sperimentato una nuova giornata di vendite, con il settore finanziario ancora una volta sotto pressione. A Milano il FTSE MIB ha terminato in calo dello 0,54%, non lontano da Parigi (-0,86%) e Francoforte (-0,48%). Contrastata invece Wall Street, con l’indice S&P 500 a -0,38% e il Nasdaq invece a +0,47% grazie alla spinta dei bilanci trimestrali diffusi da alcuni dei big tecnologici fra cui Microsoft.

Con le decisioni delle Banche centrali in arrivo (la Federal Reserve il 2-3 maggio e la Bce il giorno successivo) i vari rappresentanti nei Consigli entrano nel periodo di «silenzio» e dovrebbero lasciare quindi maggior spazio alle valutazioni dei dati macroeconomici. Fra questi figura oggi una vasta serie di indici di fiducia relativi a consumatori e imprese ne mese di aprile per Italia ed Eurozona, oltre alle stime preliminari sul Pil degli Stati Uniti del primo trimestre e sulle consuete richieste di sussidi di disoccupazione del giovedì. Ancora in Europa Acea presenta i dati relativi al primo trimestre sulle immatricolazioni di veicoli commerciali. Il Tesoro offrirà invece in asta BTp a 5 e 10 anni e CcTeu fino a un massimo di 9 miliardi di euro.

Sullo sfondo l’attenzione potrebbe essere catturata ancora una volta dalla stagione dei bilanci che avanza anche in Europa, oltre che negli Stati Uniti. Nel Vecchio Continente, dove si teme la prima frenata per gli utili post Covid (-2,6% le attese per i profitti del primo trimestre rispetto a 12 mesi prima) si presenteranno al pubblico fra gli altri Barclays, Bbva, Deutsche Bank, AstraZeneca, Basf, Sanofi e Repsol. A Piazza Affari da segnalare infine i risultati trimestrali di Stmicroelectronics, Elica e Webuild