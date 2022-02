Borsa, i tre motivi per cui la svolta della Bce pesa di più sui titoli di Stato italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

È come se i mercati fossero stati catapultati in una nuova dimensione. Improvvisamente. Come in un film. Da quando la Presidentessa della Bce Christine Lagarde, giovedì 3 febbraio, ha ventilato per la prima volta l’ipotesi che già quest’anno la Banca centrale potrebbe alzare i tassi d’interesse e terminare gli acquisti di titoli di Stato, sui mercati europei è cambiato tutto. I rendimenti dei titoli di Stato hanno iniziato a salire velocemente, adeguandosi alla nuova realtà: sono lievitati i tassi...