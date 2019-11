Trevi aggiorna minimo storico, -30% da stop a ristrutturazione

1' di lettura

Continua la corsa al ribasso di Trevi, che aggiorna il minimo storico. Con un ribasso superiore all'8%, è tra i peggiori di Piazza Affari, dove il FTSE MIB è poco sopra la parità. Sulle azioni della società di infrastrutture e ingegneria per il sottosuolo, continua a pesare lo stop del Tribunale di Forlì all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, cosa che ha reso necessario un rinvio dell'aumento di capitale da 130 milioni a data da destinarsi. Era inizialmente previsto entro fine anno e necessario per sanare una situazione finanziaria critica.

Dal 15 novembre, giorno in cui è stato diffuso il comunicato dell'azienda, le azioni hanno ceduto più del 30%. Il gruppo aveva giudicato «non verosimile che si possa procedere all'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato lo scorso 17 luglio entro l'anno in corso», motivo per cui sarà convocata l'assemblea degli obbligazionisti del prestito, per sottoporre alla loro approvazione «gli opportuni interventi per scongiurare l'occorrenza della condizione risolutiva», che individuava il 31 dicembre come il termine finale per la conclusione della complessiva operazione di ripatrimonializzazione della società e di ristrutturazione dell'indebitamento.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)