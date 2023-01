Borsa, utili verso i 76 miliardi. Ecco cosa si prevede per il 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Navigare sull’onda lunga della ripresa economica post pandemia e affrontare al tempo stesso i primi venti della tempesta scatenata da inflazione e confitto fra Russia e Ucraina non era certo impresa semplice. Nel suo complesso il 2022 si è però alla fine rivelato un altro anno record per i bilanci societari, come si avviano a confermare i conti del trimestre conclusivo dell’anno che le aziende quotate europee e italiane stanno per pubblicare. Le cifre relative a ricavi e profitti mostreranno per ...