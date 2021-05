Borsa: il valzer delle panchine spinge il calcio quotato, è rally di Roma e Juve

2' di lettura

Il valzer degli allenatori scatena l'euforia sul calcio quotato con Juventus Fc (+1,3% a 0,76 euro) e Roma (+16,5% a 0,45 euro, migliore del listino milanese) in rialzo a Piazza Affari ormai da diverse sedute.

La notizia di oggi, che dovrebbe essere ufficializzata a breve, è il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera dopo due anni in cui Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi non si sono in buona sostanza dimostrati all'altezza del tecnico livornese, che con la Juventus ha conquistato cinque scudetti e disputato due finali di Champions League. Il cambio di rotta arriva a poche ore da un altro avvicendamento chiave nello scacchiere dirigenziale bianconero con l'addio, dopo 11 stagioni, del managing director Football Area Fabio Paratici.

Il titolo della Juventus Fc, in realtà, aveva iniziato il proprio rally già dall'11 maggio, sulle rinnovate speranze di una qualificazione alla Champions League, poi diventata realtà qualche giorno dopo. In poche sedute il titolo ha infatti recuperato dai minimi di un anno e si è portato a 0,75 euro con un rialzo complessivo del 10% e un guadagno in termini di capitalizzazione di quasi 100 milioni, tornando sopra quota 1 miliardo di euro. Insomma, dopo un anno di transizione (in cui ha comunque conquistato Supercoppa Italiana e Coppa Italia), le sfide per la Vecchia Signora non sono poche, visti anche il probabile e profondo rinnovamento dell'organico e l'incognita sulla permanenza di Cristiano Ronaldo, ma le ultime mosse della dirigenza dimostrano la volontà di costruire fin da subito le basi per un nuovo ciclo di successi dopo i nove scudetti consecutivi.

Anche il nuovo arrivo sulla panchina della Roma, con Jose Mourinho, ha scatenato non soltanto l'immaginario dei tifosi giallorossi ma anche gli operatori di Piazza Affari, anche se - va ricordato - il titolo ha un flottante limitato. Dallo scorso 4 maggio, giorno in cui è stato annunciato l'arrivo dello Special One, il titolo ha guadagnato il 73% e 100 milioni esatti di capitalizzazione.

