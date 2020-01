Borsa: il virus cinese manda ko compagnie aeree e lusso in tutta Europa A Piazza Affari tra le peggiori ci sono Salvatore Ferragamo e Moncler. A Pagiri giù Kering e Lvmh mentre sul listino della City crollano i vettori aerei di Cheo Condina

(ANSA)

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - L'aumento delle preoccupazioni per il virus cinese, con le autorità del Paese asiatico che hanno lanciato un nuovo allarme e aggiornato il numero delle vittime (oltre 80), manda ko i titoli delle compagnie aeree (-2% l'Eurostoxx di settore) e quelli del lusso in tutta Europa. I primi, ovviamente, per il possibile impatto sui viaggi legato a un contagio a livello globale e con il conseguente stop ai viaggi in Cina e soprattutto dalla Cina verso le grandi mete occidentali; i secondi per il fatto che molte maison europee realizzano una fetta significativa del proprio fatturato nel Sud Est asiatico.

Giù i colossi delle compagnie aeree e del lusso

Al di là di Milano, dove Moncler e Salvatore Ferragamo sono tra i peggiori dell'Ftse Mib e cedono oltre il 2% (anche Brunello Cucinellifuori dal listino principale accusa lo stesso passivo), nel lusso europeo spiccano i cali di Kering e Lvmha Parigi mentre a Francoforte Hugo Boss cede il 4% e a

Londra Burberry, già in rosso settimana scorsa dopo la trimestrale, lascia sul terreno oltre il 4%. Per quanto riguarda invece il segmento dei viaggi, sempre sul listino della City Easyjet è la peggiore dei titoli a maggiore capitalizzazione con un -4,6% insieme con International Consolidated Airlines (-4,3%). A Parigi Air France perde il 4,5% mentre a Francoforte Lufthansa è in rosso del 5,2%.

Credit Susse: i turisti cinesi sono "big spender"