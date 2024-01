Borsa, Wall Street traina l’Asia. Nikkei ai massimi dal 1990

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo riparte con l’indice Nikkei che tocca il livello più alto dal marzo 1990, grazie al fatto che gli investitori hanno acquistato titoli legati ai chip, sulla scia del rally dei titoli tecnologici registrato nella giornata precedente a Wall Street. Il Nikkei è salito dell’1,44% a 33858,63 a metà giornata, dopo aver toccato un massimo di 33 anni a 33990,28 in precedenza. Dei 225 titoli dell’indice, 151 sono avanzati. Il più ampio indice Topix è salito dello 0,93%.

La Borsa di Hong Kong ha aperto la seduta in leggero rialzo, sempre in scia ai guadagni di Wall Street sostenuti dai titoli dei colossi hi-tech: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,20%, portandosi a 16.256,10 punti. La Cina continentale, invece, ha provato subito a risollevarsi dai minimi degli ultimi cinque anni circa: l’indice Composite di Shanghai è poco mosso nelle prime battute e segna un rialzo dello 0,08%, a 2.889,72 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,14%, a quota 1.742,58.

Wall Street ha chiuso positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,58% a 37.682,75 punti, il Nasdaq è cresciuto del 2,20% a 14.843,77 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell’1,41% a 4.763,53 punti. Anche le Borse europee si lasciano alle spalle una seduta con il segno «più». Il FTSE MIB (+0,42%) ha terminato le contrattazioni in positivo. Bene anche, il CAC 40 (+0,39%) di Parigi, il DAX 40 (+0,73%) di Francoforte, l’IBEX 35 (+0,43%) di Madrid e il FTSE 100 (+0,05%) di Londra.

Oggi tra i principali dati macroeconomici sono in calendario la disoccupazione in Italia in novembre (a ottobre era aumentata al 7,8% dal 7,6% precedente) e la produzione industriale tedesca, sempre di novembre, prevista in miglioramento al +0,2% dal -0,4% di ottobre. Entrambe le rilevazioni sono osservate per monitorare il rallentamento economico.

Gli investitori sono però focalizzati sull’inflazione americana, che sarà comunicata giovedì e che potrà condizionare le decisioni sui tassi della Federal Reserve.Venerdì infine, parte la stagione delle trimestrali a Wall Street, con i bilanci di alcuni colossi finanziari come J.P. Morgan, Citigroup e BlackRock.