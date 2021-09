Webuild "conquista" la Pedemontana e scatta subito a Piazza Affari

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Parte bene in Borsa Webuild che guadagna fino al 3% a 2,4 euro dopo l'aggiudicazione definitiva del contratto per la realizzazione di due tratte della Pedemontana Lombarda, che segue la commessa annunciata ieri negli Stati Uniti.

Nel dettaglio, Oltreoceano il gruppo di costruzioni ha annunciato di essersi aggiudicato una nuova commessa relativa ai lavori di ampliamento di una sezione dell'autostrada I-40 in North Carolina. Lavori che inizieranno a fine 2022 e sono attesi essere completati entro il 2025. Il valore della commessa - precisa Equita - è di 200 milioni, pari al 2% degli ordini acquisiti attesi nel 2021.

Webuild, come detto, ha inoltre reso nota l'assegnazione definitiva della commessa relativa alla progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 (di 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso e Cesano Maderno) e C (di 20 chilometri da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell'Autostrada Pedemontana Lombarda.

L`assegnazione della commessa era già stata annunciata lo scorso 3 marzo (il consorzio di Webuild era risultato essere il miglior offerente) ed è già inclusa nell`order intake annunciato con i risultati del primo semestre.

Sul progetto Webuil, a capo del consorzio con il 70%, lavorerà con Pizzarotti (30%) e il valore complessivo della commessa è di 1,26 miliardi, di cui la quota parte di Webuild è di circa 880 milioni. Il progetto è atteso essere completato entro la fine del 2025.