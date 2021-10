Borsalino, prosegue la strategia di rilancio: aperta a Linate la prima boutique in aeroporto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borsalino prosegue sul percorso di rilancio con l’inaugurazione della prima boutique dedicata al travel retail, a Milano Linate. Si tratta di uno spazio di 36 mq affacciato sulla Piazza del Lusso dello scalo, area dedicata ai negozi dei marchi del lusso. Per lo storico marchio di cappelleria di Alessandria si tratta dunque di un importante novità, nell’ambito della strategia avviata dalla proprietà di Haeres Equita, che ha rilevato l’azienda nel 2018 e ne ha affidato la direzione creativa a Giacomo Santucci.

Per Borsalino gli ultimi mesi sono stati molto intensi: nell’edizione di Pitti 100 a giugno è stata presentata la nuova collezione di cappelli in edizione limitata realizzata in collaborazione con Yohji Yamamoto, oltre a quelle con Ami Paris e Acheval, e sono stati siglati due accordi di licenza quinquennali con storiche manifatture italiane. Con Isa Spa, Borsalino lancerà la prima collezione di accessori come sciarpe, scialli, cravatte, pochette, twilly, hair-tie e hair-band realizzati in cotone e seta, fibre tessili naturali, mentre con Modigliani, azienda di Carinaro (Caserta), nascerà la prima linea di borse e piccola pelletteria. Entrambe le nuove collezioni saranno in vendita con la PE 2022.

Borsalino per Yohji Yamamoto

Sul fronte retail, l’estate scorsa Borsalino ha aperto tre pop up in destinazioni simbolo come Mykonos, Saint Tropez e Monte Carlo. Dopo aver mantenuto i livelli occupazionali nell’anno più duro della pandemia, Borsalino punta a recuperare nell'anno il gap accumulato nel corso del 2020 e di raggiungere il risultato del 2019, intorno ai 19 milioni di euro, come ha spiegato Mauro Baglietto, managing director di Borsalino, in questa intervista al Sole 24 Ore.