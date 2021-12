Borse, nel 2022 l’inflazione mescola le carte in tavola. Chi vince e chi perde

3' di lettura

La volatilità di nuovo alle stelle che i mercati azionari stanno nuovamente sperimentando nelle ultime settimane tradisce l’evidente nervosismo che serpeggia tra gli operatori in questi ultimi giorni del 2021. A mettere in guardia gli investitori non sono soltanto le ultime vicende di una pandemia data per sconfitta forse troppo frettolosamente e che adesso minaccia invece di tornare a condizionare la vita di ogni giorno e di conseguenza la ripresa economica.

Piazza Affari sarà Campione d’Europa nel 2021?

Gli interrogativi vanno infatti oltre ...