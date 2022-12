Borse, 2022 nero ma non per tutti. Ecco i titoli migliori dell’anno

Ecco i titoli che hanno performato meglio su Ftse Mib, Stoxx 600, S&P 500 – Premiati i settori dell'oil&gas e dell'energy, della difesa, del credito

I migliori del 2022

Sono sopravvissuti alla tempesta perfetta del 2022, non solo restando a galla, ma performando con successo. Nell'anno nero delle Borse europee e mondiali ci sono titoli che hanno saputo tenere testa alle avversità, in molti casi sfruttando a proprio vantaggio la situazione di turbolenza internazionale e la conseguente resilienza dei settori di riferimento, in altri continuando a mettere a terra un solido business plan fortunatamente non colpito dalla crisi.

Società petrolifere, istituti bancari, realtà in grado di scaricare a valle gli aumenti dei prezzi delle materie prime, player internazionali attivi nel settore della difesa: ecco i primi cinque titoli per performance da gennaio al 29 dicembre di quest'anno, scelati in tre distinti mercati: Ftse Mib, Stoxx 600, S&P 500