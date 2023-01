Borse, Europa verso un avvio al rialzo nel primo giorno del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, nel primo giorno di contrattazione del 2023. Dopo la debolezza della scorsa settimana e il forte calo del 2022 tornano gli acquisti sui mercati. Venerdì Wall Street ha chiuso in frazionale calo, dopo una giornata all'insegna della volatilità. Il future sull'Eurostoxx segna un rialzo dell’1,08, quello sul Ftse Mib dello 0,78%. Le Borse europee non avranno il faro di Wall Street, che oggi rimane chiusa. Chiusa per festività anche Tokyo. A livello macro, sono attesi i dati sull'attività manifatturiera europea di dicembre. In Cina è stato reso noto che l’indice Pmi del settore manifatturiero cinese è sceso a 47 dai 48 punti di novembre. In serata, inoltre, saranno pubblicate le immatricolazioni italiane del mese scorso.

L’attesa potrebbe rendere volatile Stellantis, anche se ormai il gruppo registra il grosso del fatturato negli States. Sotto la lente anche Banca Mps, che ha ribadito che siano superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti dopo l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, andato a buon fine nei mesi scorsi. Sul mercato valutario, l’euro è abbastanza stabile: vale 1,689 dollari (venerdì in chiusura a 1,0680) e 139,88 yen (140,85), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 130,93 (131,82). Continua a scivolare il prezzo del gas ad Amsterdam, dopo la frenata del 14,5% di venerdì: il future di febbraio si attesta a 70,3 euro al Mwh, in calo del 7,88%.

Il 2023 dei mercati internazionali parte misto, con la maggior parte delle piazze ancora chiuse per le vacanze di Capodanno. Tra gli appuntamenti della settimana si segnalano i dati sull’occupazione Usa e la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, alle prese con l’inflazione. Questa rimarrà probabilmente la preoccupazione principale degli investitori all’inizio del 2023, con le persistenti incertezze sulla guerra in Ucraina e sulla possibilità che i rialzi dei tassi d’interesse, volti a contenere l’incremento dei prezzi, portino a una recessione.

Il Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,1% a 2.233,96 e il Sensex di Mumbai ha registrato un aumento di meno dello 0,1%, a 60.871,24. L’indice di riferimento di Giacarta è stato inferiore. Il future sul Dax tedesco è sceso dello 0,5%. I mercati azionari statunitensi resteranno chiusi lunedì per Capodanno. Nel fine settimana, un rapporto ha mostrato che l’industria manifatturiera cinese si è contratta per il terzo mese consecutivo a dicembre, registrando il calo maggiore dal febbraio 2020, mentre il Paese è alle prese con un’impennata di Covid-19 a livello nazionale dopo l’improvviso allentamento delle misure antiepidemiche.



L’ultima seduta del 2022 si è chiusa sulla falsariga di un anno davvero difficile per i mercati finanziari. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato in flessione dell’1,45%, portando a oltre il 13% il passivo subito negli ultimi 12 mesi. Alla riapertura dopo le festività di fine anno i mercati punteranno subito gli occhi sugli indici Pmi in arrivo dall’Eurozona (oltre che da singoli Paesi quali Francia e Germania. In Italia è prevista la diffusione dei dati sul fabbisogno del settore statale e sulle immatricolazioni di auto rispettivamente dai ministeri dell’Economia e dei Trasporti.