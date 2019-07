Borse, i 5 motivi per cui agosto potrebbe essere un mese freddo

Il fattore “opzioni”

«È probabile che Wall Street abbia superato il record di 3.000 punti anche per via di fattori tecnici - continua Cesarano -. Venerdì 19 luglio scadono le opzioni sull’S&P 500. La necessità di effettuare la copertura della scadenza imminente ha generato nel breve acquisti di future sull’ indice, spingendolo sui massimi. Una volta scadute le opzioni però la Borsa Usa potrebbe risentirne».

Rally poco partecipato

«Siamo arrivati a metà luglio con un rally molto marcato sui listini azionari dei paesi sviluppati, che mettono a segno performance da inizio anno nel range +15/+20% - prosegue l’esperto di Intermonte -. Eppure, se osserviamo i flussi dei fondi, si tratta di un rally molto poco partecipato.

Gli ultimi dati Epfr segnalano afflussi sui bond globali per 242 miliardi di dollari a fronte di deflussi dall'equity per 150 miliardi».

Sell on news

I mercati stanno scontando, lato banche centrali, il migliore di mondi possibili. Non è da escludere che se a fine luglio (riunione del 30-31) la Fed, come peraltro scontato al 100%, tagli i tassi di 25 punti base sui mercati scattino le prese di profitti da “sell on news”.

Pressing per nuovi quantitative easing

È ormai il segreto di pulcinella. Gli investitori, ingolositi negli ultimi anni dalle operazioni super-espansive delle banche centrali nella formula del quantitative easing (iniezione di liquidità attraverso l’acquisto di titoli sui mercati aperti), non si accontenteranno di nuovi tagli dei tassi. Ma probabilmente spingeranno le banche centrali verso nuovi Qe. In che modo? Vendendo azioni. «Ci aspettiamo pressing affinché soprattutto la Fed diventi ancor più interventista - argomenta Cesarano - in modo particolare sul bilancio, visto che da ottobre terminerà la fine dal calo dello stesso bilancio, il cosiddetto quantitative tightening. Il vero obiettivo è un nuovo Qe».

twitter.com/vitolops