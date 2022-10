Borse, 9 mesi nella tempesta da Wall Street all’Europa. Settori e titoli: chi si è salvato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Annus horribilis. Anche se, va sottolineato, c’è chi sorride. Così può descriversi il consuntivo dei primi nove mesi del 2022 delle principali Borse mondiali. In Europa, dove la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina colpisce più duramente, lo Stoxx Europe 600, secondo il terminale Bloomberg, ha bruciato (al 29/9/2022) intorno a 5 mila miliardi di capitalizzazione in dollari (valore amplificato dal deprezzamento dell’euro). Lo statunitense S&P 500, dal canto suo, ha lasciato sul parterre ...