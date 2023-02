Borse toniche nel giorno della Bce. Tim vola dopo offerta Kkr

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee in deciso rialzo, sulla scia della chiusura vivace registrata da Wall Street e nel giorno clou della Bce. Dopo l’annuncio della Federal Reserve e le parole del suo presidente, Jerome Powell, Wall Street ha ingranato la marcia, con il Nasdaq salito del 2%. Come da attese, l’istituto americano ha alzato il costo del denaro di 25 punti base, portandolo al 4,5-4,75%, livello massimo da sette anni. Powell, però, ha preannunciato ulteriori rialzi dei tassi, ma al tempo stesso ha confortato gli investitori asserendo che è iniziato il processo disinflazionistico. Parole che fanno pensare che alla fine la Fed alzerà ancora di poco il costo del denaro. La parola passa ora alla Banca centrale europea, che secondo gli esperti dovrebbe ritoccare i tassi di 50 punti base. Sarà il giorno anche della Bank of England. Nel frattempo va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali: se nella notte ha annunciato i conti Meta, questa sera, a mercati chiusi, comunicheranno i conti 2022 anche i big Alphabet, Amazon e Apple.



A Piazza Affari vola Tim, Kkr presenta offerta per NetCo

Telecom Italia in volata a Piazza Affari, dopo che Kkr ha presentato una offerta non vincolante per l’acquisto di una quota da definire in una costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle (la cosiddetta «Netco»). Il cda esaminerà oggi stesso l'offerta.



Saras giù dopo collocamento del 3,75% da parte di BofA

In calo il titolo Saras a Piazza Affari dopo il collocamento sul mercato da parte di BofA Sec di un pacchetto del 3,75% a 1,54 euro per azione, il 7% in meno della chiusura della vigilia. Il pacchetto deriva da un contratto collar sul 5% del capitale Saras che la Angel Capital Management di Angelo Moratti (azionista per il 10%) ha concluso con BofA per un finanziamento da 66 mln di euro.

Nuovo crollo in Boprsa per Adani a Mumbai

Nuovo crollo in Borsa per il gruppo indiano Adani, precipitato del 10% a Bombay all’apertura delle contrattazioni, dopo l’annullamento di una vendita di azioni da 2,5 miliardi di dollari. Le quotazioni di altre cinque società del gruppo sono state sospese. La compravendita sulle azioni di Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Total Gas e Adani Transmission si è bloccata dopo che il titolo ha perso il 10%, mentre per Adani Wilmar lo stop è arrivato quando è sceso del 5%. «Le aziende del gruppo Adani sono solide e i bilanci sani nonostante il pesante calo delle quotazioni dei giorni scorsi», ha dovotu dichiarare il magnate indiano Gautam Adani.

Tokyo in rialzo dopo la Fed, sale lo yen

La Borsa di Tokyo termina la seduta in lieve rialzo, prendendo spunto dal consolidamento del listino tecnologico Usa del Nasdaq, dopo le indicazioni della Federal Reserve circa il rallentamento dell’inflazione. L’indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,20% a quota 27.402,05, aggiungendo 55 punti. Sul fronte valutario le aspettative di un rallentamento della stretta monetaria da parte della Fed tornano a dare impulso allo yen, tornato a rafforzarsi sul dollaro, a 128,70, e sull’euro a 141,70.