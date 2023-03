Borse, Alibaba vola. Tokyo chiude a +1,33%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alibaba vola sulla Borsa di Hong Kong all’indomani dell’annuncio del maxipiano di ristrutturazione del gruppo che vedrà le sue attività, pari a 220 miliardi di dollari, divise in sei unità operative autonome potenzialmente quotabili: dopo il 14,26% guadagnato al Nyse, i titoli del colosso dell’e-commerce fondato da Jack Ma replicano la performance anche sul listino dell’ex colonia britannica, segnando nelle prime battute un balzo del 13,53%, a 95,65 dollari di Hk.

E così la Borsa di Hong Kong è balzata in apertura: l’indice Hang Seng segna un rialzo del 2,73%, a 20.324,00 punti. Sugli scudi i titoli tecnologici: Tencent sale del 3%, mentre JD.com - la rivale di Alibaba - guadagna il 5%. Bene anche Baidu, in rialzo di oltre il 3%. L’indice Hang Seng Tech, a conferma della buona intonazione del settore, mette a segno un progresso del 3,3%.

Tokyo chiude a +1,33%

La Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta e conclude gli scambi in rialzo, nonostante la contrazione degli indici azionari statunitensi, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia, mentre si rivaluta il dollaro sullo yen dando slancio ai titoli che più dipendono dall’export. Il listino di riferimento Nikkei termina con un progresso dell’1,33% a quota 27.883,78, e un guadagno di 365 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica perde terreno sul dollaro a 131,90, e sull’euro a 142,90.

Le Borse cinesi hanno aperto la seduta poco mosse, in territorio positivo: l’indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0,06%, a 3.247,26 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,19%, a quota 2.108,43. In giornata, la Banca centrale cinese ha continuato a immettere fondi nel sistema finanziario attraverso operazioni di mercato. La People’s Bank of China ha dichiarato sul suo sito web di aver effettuato 200 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari) di operazioni di pronti contro termine a sette giorni a un tasso di interesse del 2%. Secondo la Banca centrale, l’operazione ha lo scopo di mantenere stabile la liquidità nel sistema bancario alla fine di questo trimestre.

Germania, debito pubblico ai massimi storici

Intanto, l’ufficio di statistica tedesco ha pubblicato i numeri del debito pubblico, che ha raggiunto il massimo storico di circa 2,37 mila miliardi di euro alla fine del 2022. Il debito del bilancio pubblico complessivo (Federazione, Lander, Comuni e associazioni di Comuni, enti di previdenza sociale, compresi tutti i bilanci extra) nei confronti del settore non pubblico ammonta a 2.367,3 miliardi di euro alla fine del 2022. Sulla base dei risultati provvisori, l’Ufficio Federale di Statistica Destatis riporta che il debito pubblico è aumentato del 2,0%, ovvero di 46,1 miliardi di euro, rispetto alla fine del 2021, raggiungendo così un nuovo massimo storico. Rispetto alla fine del terzo trimestre del 2022, il debito è aumentato dell’1,8%, pari a 41,9 miliardi di euro. Il debito pro capite ammonta a 28.155 euro. Il settore non pubblico comprende gli istituti di credito e il restante settore nazionale e non nazionale, ad esempio le imprese private in Germania e all’estero.