Borse giù. Anche ottobre parte all’insegna delle vendite. Corre l’inflazione in Europa al 3,4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee in ribasso. Dopo un settembre da dimenticare, gli indici del Vecchio Continente iniziano ottobre ancora colpiti dalle vendite, risentendo della chiusura in calo registrata da Wall Street (-1,595 Dow Jones, -1,19% S&P e -0,44% Nasdaq) e da Tokyo (-2,3%). Le piazze europee in avvio hanno segnato cali superiori all'1%, poi hanno cercato di limitare i danni. In primo piano rimane il timore sull'inflazione, che alla fine potrebbe spingere le principali banche centrali al mondo a rivedere in senso restrittivo la propria politica monetaria prima del previsto. Anche in Europa, secondo la stima flash di Eurostat, l'inflazione è salita a settembre al 3,4%. A Milano sono positive le azioni difensive. Lo spread è in lieve rialzo in area 106 punti.

Pesano timori su inflazione, in Europa sale al 3,4%

Gli investitori temono che il rialzo dei prezzi, spinto anche dalle fiammate registrate dai valori dell'energia, spinga gli istituti centrali a rivedere di maniera la politica monetaria per adesso ultra-espansiva prima del previsto e prima della tabella di marcia annunciata. In Europa a settembre il tasso di inflazione annuale è stato del 3,4%, in netto rialzo rispetto al 3% ad agosto, secondo la stima flash di Eurostat. L’attesa degli analisti era attorno al 3,3%. L’energia ha registrato il tasso annuale di crescita maggiore, 17,4% rispetto al 15,4% ad agosto, seguita da beni industriali on energetici (2,1% dopo 2,6%, alimentari, alcol e tabacco (2,1% dopo 2) e servizi (1,7% dopo 1,1%). Se si escludono i prezzi dell’energia il tasso di inflazione è dell’1,9%. Stesso tasso se si escludono anche alimentari non processati, alimentari, alcol e tabacco. Per trovare un livello di inflazione simile bisogna tornare a gennaio e ottobre 2008, quando il tasso di inflazione annuale era del 3,2% e a marzo 2008 quando era al 3,6%. Il punto interrogativo rimane sulle future mosse delle banche centrali, soprattutto di quella Usa. Il numero uno, Jerome Powell, ha ammesso che l'inflazione alta molto probabilmente «durerà più del previsto», a causa delle strozzature alle catene di approvvigionamento. In Asia desta preoccupazione l'impatto delle interruzioni sulle catene di approvvigionamento in Cina, Vietnam e altri Paesi del sud-est asiatico. Tra l'altro i dati macro cinesi degli ultimi giorni hanno sollevato il dubbio che la ripresa possa perdere slancio. In Europa è emerso che l'attività manifatturiera ha rallentato il passo a settembre. L'indice Pmi che la misura, calcolato da Ihs Markit, è sceso a 58,6 punti da quota 61,4 raggiunta ad agosto. Intanto Oltreoceano il Congresso ha approvato la legge per finanziare le attività governative ed evitare lo shutdown, ovvero la paralisi delle attività federali. Tuttavia per adesso è soltanto una tregua: è stato infatti dato il via libera a un provvedimento che finanzierà il governo fino al 3 dicembre. Per adesso è invece stallo sulla situazione riguardante il limite al debito federale, da aumentare o sospendere per evitare il default. Sia la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, sia Powell hanno ribadito che un default sarebbe «catastrofico». Le scommesse sulle mosse delle banche centrali nell'ultimo periodo hanno spinto al rialzo i tassi di interesse dei bond. Ad esempio negli States i rendimenti sui Treasury a dieci anni sii sono spinti oltre l'1,54%. Nella notte, però, hanno fatto marcia indietro in area 1,48%. Anche in Europa stanno frenando: il rendimenti sui Bund a dieci anni si attestano attorno al -1,21%, dopo aver raggiunto un top a -1,19% nei giorni scorsi.



A Milano si salvano solo Terna e Diasorin. Tiene Mediobanca

A Milano le vendite colpiscono in primo luogo la galassia Agnelli: Stellantis perde ben oltre il 2%, dopo che in settembre le immatricolazioni del gruppo in Francia sono diminuite più del mercato, del 28,1% rispetto a un anno prima. Sono in netto ribasso anche le Exor e le Cnh Industrial . Sopra la parità solo titoli difensivi come Terna,Enel e Diasorin.Tengono anche le quotazioni di Mediobanca, con l'istituto che rimane sotto i riflettori dopo le recenti evoluzioni dell'azionariato, che si incrociano anche con la partita in corso sui vertici della partecipata Generali. La famiglia Benetton ha infatti annunciato l'uscita dall'accordo di consultazione tra i soci, proprio in nome della volontà di non schierarsi sul dossier Generali, che vede Mediobanca contrapposta al proprio primo azionista, Leonardo Del Vecchio. Quest'ultimo ha chiesto l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea di Piazzetta Cuccia del 28 ottobre, chiedendo ai soci di esprimersi su una serie di modifiche statutarie in tema di governance, in parte già allo studio del cda. Ieri, infine, il patto di consultazione ha "reagito" all'uscita dei Benetton annunciando l'ingresso di Monge e l'arrotondamento delle quote di alcuni azionisti (avvenute in realtà negli ultimi mesi e non quindi come diretta risposta alla mossa dei Benetton). Di conseguenza, l'accordo è tornato a detenere circa il 10% del capitale e potrebbe salire ulteriormente da qui a fine anno. Ci sarebbero infatti sia la disponibilità degli azionisti già presenti a crescere nel capitale, sia possibili nuovi ingressi. Il patto, in ogni caso, ha confermato l'appoggio alla strategia del management guidato dall'a.d. Alberto Nagel. «Gli ingressi e rafforzamenti nel patto sottolineano a nostro avviso il supporto al piano industriale e alla strategia di Mediobanca», confermano gli analisti di Equita.

Petroliferi in calo in tutta Europa in vista riunione Opec

Titoli dell'energia in frenata sui mercati azionari europei, in vista del vertice Opec+ di lunedì. Il cartello dei Paesi produttori di greggio potrebbe dare via libera a incrementi dell'output superiori a quanto fin qui pianificato per rispondere ai timori di "energy crunch" provocati dalla crescita della domanda. A Piazza Affari le vendite colpiscono Eni e Tenaris, che comunque hanno corso molto nelle ultime settimane. Sono inoltre deboli le spagnole Repsol, oltre che le francesi TechnipFmc e Total e infine Bp e Shell alla Borsa di Londra.





Euro ancora sotto 1,16 dollari. Occhi puntati sul greggio

Sul fronte dei cambi, rimane forte il dollaro. Il biglietto verde, favorito dall’aumento dei rendimenti dei Treasury Usa e dal fatto di essere percepito come bene rifugio nelle fasi di tensione come quella attuale, ha costretto l’euro sotto la soglia di 1,16, livelli che non si vedevano da fine luglio 2020. Così l'euro vale 1,1585 dollari, da 1,1590 ieri in chiusura. Poco mosso il prezzo del petrolio, che ad ogni modo rimane su livelli sostenuti, anche se sotto i massimi dei giorni scorsi, top dall'ottobre 2018. Intanto gli investitori si interrogano sulla notizia diffusa da Bloomberg, secondo la quale la Cina ha ordinato alle società energetiche controllate dallo Stato di assicurarsi a tutti i costi le forniture per l'inverno. Sale l'attesa anche per lunedì, quando i Paesi produttori del gruppo Opec+ si riuniranno per decidere i futuri livelli di produzione. Intanto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato che il prezzo del petrolio è «causa di preoccupazione per gli Stati Uniti» e che Washington «è in contatto» con l'Opec.