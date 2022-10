Borse ancora in calo dopo settembre nero. A Milano frena Banca Generali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse europee sono ancora in calo dopo un mese di settembre da dimenticare (-6,6% per l'indice Stoxx600 Europe) risentendo delle preoccupazioni per il rallentamento dell'economia che si profila all'orizzonte, con il costo dell'energia alle stelle, e per l'escalation dell'invasione russa in Ucraina. Da oggi per Mosca sarà effettiva l'integrazione del Donbass a seguito dei referendum, che non sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale.

Piazza Affari è in chiara flessione (FTSE MIB) così come gli altri indici principali (DAX 30, CAC 40, FT-SE 100). Nell'ultima seduta anche Wall Street ha chiuso in deciso calo, archiviando i primi nove mesi dell'anno peggiori da venti anni. Tokyo ha recuperato questa mattina (NIKKEI 225), in calo gli altri listini asiatici.

Eurozona, manifatturiero in contrazione a settembre



A settembre rallenta ulteriormente l'attività manifatturiera dell'Eurozona. In base all'indice realizzato presso i responsabili acquisti delle grandi aziende, l'attività si è contratta segnando 48,4 punti dai 49,6 di agosto. La Germania ha segnato il dato più basso dal 2000. Lieve rialzo per l'Italia. "Il settore manifatturiero italiano ha completato il terzo trimestre dell'anno con la produzione in calo e il quinto calo mensile consecutivo di nuovi posti di lavoro, legato alla debole domanda appesantita dall'aumento dei prezzi e dall'accresciuta incertezza", ha affermato Lewis Cooper, economista di S&P Global MarketIntelligence, commentando il dato italiano.

A Milano il caso Banca Generali, opa su Aedes

A Piazza Affari continua a catalizzare l'attenzione Banca Generali, dopo la fiammata di dell'ultima seduta innescata dai rumor di una possibile vendita della società a Mediobanca, nonostante fonti finanziarie neghino al momento l'esistenza di trattative concrete tra l'istituto di Piazzetta Cuccia e la controllante di Banca Generali, Generali. Il gruppo assicurativo ha raffreddato le ipotesi di acquisizioni imminenti negli Usa, in particolare sull'asset manager Guggenheim Partners. "Su richiesta di Consob in merito alle recenti speculazioni sui media che riportano il coinvolgimento di Assicurazioni Generali in potenziali operazioni, la compagnia comunica che, com'è già noto al mercato, valuta in maniera continuativa potenziali opportunità di M&A nel perseguimento del proprio piano strategico. Tuttavia, ad oggi non e' stata presa alcuna decisione di procedere con alcun tipo di operazione". Occhi puntati anche su Telecom Italia, in vista della possibile presentazione di un'offerta non vincolante di Cdp per la rete. In rialzo i petroliferi (Tenaris, Eni, Saipem) che sfruttano la corsa dei prezzi del greggio.

Sotto la lente anche Banca Mps, con il conto alla rovescia ormai scattato per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Infine dovrebbe muoversi Aedes Siiq, dopo l'annuncio dell'acquisto della quota di maggioranza da parte di Domus, operazione che comporterà il lancio di un'opa a 0,2922 euro.