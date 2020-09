Borse ancora incerte: la spada di Damocle è la liquidità che non aumenta La massa monetaria negli Stati Uniti è elevata, ma da luglio non cresce. I mercati vogliono di più. Un circolo vizioso che rischia di avvitare i listini di Vittorio Carlini

La massa monetaria negli Stati Uniti è elevata, ma da luglio non cresce. I mercati vogliono di più. Un circolo vizioso che rischia di avvitare i listini

3' di lettura

«No liquidity? No party!». «Senza liquidità non si festeggia!». È uno dei messaggi lanciati dai mercati nella seduta di ieri. Una giornata in cui le Borse europee, digeriti completamente gli interventi della Federal reserve e della Bank of Japan, hanno tirato i remi in barca (Milano ha ceduto l’1,14%). Certo, «il nervosismo -spiega Lorenzo Batacchi, portfolio manager di Bper Banca - è dovuto anche alle scadenze tecniche sui derivati di oggi». Inoltre, non deve dimenticarsi che l’incertezza legata...