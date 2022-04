Borse ancora in rosso, entra nel vivo la stagione delle trimestrali Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Settimana in rosso per le principali borse internazionali ad eccezione di Tokyo e Seul che hanno chiuso sulla parità. L’Europa tiene meglio degli States con il Dax in frazionale ribasso mentre Milano cede il 2,4 per cento. Negli Usa l’indice S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,7% mentre il Nasdaq ha fatto peggio (-3,9%). Pesanti i listini cinesi con Hong Kong giù del 4,1 per cento. La prospettiva di una stretta Fed più corposa del previsto ha fatto lievitare i rendimenti deprimendo soprattutto i...