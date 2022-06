Borse in recupero prima di Powell. Nuovo tonfo di Saipem, corre il gas su allerta Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Borse europee senza bussola che recuperano grazie alle società dell'energia, dopo una prima parte di seduta in netto calo, mentre l'euro paga il rallentamento dell'economia dell'eurozona e il gas torna a scattare sull'allarme tedesco sulla scarsità delle forniture russe.Piazza Affari (FTSE MIB) è la migliore mentre resta sottotono Francoforte (DAX 40).

Germania in allerta sul gas, i prezzi tornano a correre



Una risorsa diventata "scarsa": la Germania ha attivato il "livello di allerta" sulle forniture di gas, che avvicina il Paese alle misure di razionamento, dopo il drastico calo delle consegne da parte di Mosca attraverso il gasdotto Nord Stream. "Siamo in un contesto di crisi del gas. Il gas e' ormai una risorsa scarsa", ha detto il ministro dell'Economia Robert Habeck in una conferenza stampa. Si tratta della seconda fase di allerta sulle forniture di gas, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In questo modo, il Governo potra' 'supportare' gli attori del mercato nell'affrontare i prezzi elevati. La terza e ultima fase di questo piano basato su un modello dell'Ue, il "livello di emergenza", consentirebbe a Berlino di organizzare il razionamento nella distribuzione dei volumi tra privati, amministrazioni, industria. "Spero che non accada", ha reagito il ministro. Sul Ttf i prezzi del gas hanno avvicinato i 136 euro al megawattora.



Fed e Bce al centro dell'attenzione



Protagoniste ancora le banche centrali nella giornata dei mercati finanziari. Il numero uno della Federal Reserve, che tornerà a parlare alla Camera Usa, ha parlato di possibili "ulteriori sorprese" sul fronte dell'inflazione sottolineando la ferma volontà della Fed di riportarla verso l'obiettivo del 2%. In mattinata è stato diffuso il Bollettino mensile della Bce mentre è in calendario la riunione del Consiglio generale dell'istituto centrale: il mercato continua ad attendere i dettagli dello scudo anti-Spread. Nel bollettino economico la banca centrale ha previsto che l'economia dell'area crescerà in misura modesta nel secondo trimestre. "Nondimeno, se si guarda oltre queste più deboli prospettive di crescita a breve termine, vi sono i presupposti affinché nella seconda meta' dell'anno l'attivita' economica nell'area dell'euro riacquisti slancio".

Scudo Anti-Spread all'esame dei comitati tecnici



"A seguito di una riunione ad hoc tenuta il 15 giugno, il Consiglio direttivo ha comunicato che adotterà flessibilità nel reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del Pepp, al fine di preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, condizione necessaria affinché la Bce possa adempiere il mandato di mantenere la stabilita' dei prezzi". E' quanto si legge nel bollettino economico Bce in cui si sottolinea l'impegno della Bce a contrastare il rischio di frammentazione finanziaria. "Il Consiglio - prosegue il bollettino - ha altresì deciso di incaricare i comitati dell'Eurosistema competenti e i servizi della Bce affinché si acceleri il completamento della progettazione di un nuovo strumento di contrasto alla frammentazione da sottoporre all'esame del Consiglio stesso"