L’ottimismo per la fine del lockdown spinge le Borse. Il greggio scommette sulla ripresa della domanda

Prima parte di seduta positiva per le Borse europee, che rimbalzano dopo la debolezza della vigilia grazie all'ottimismo per la riapertura e l'allentamento del lockdown in vari Paesi. Sostegno anche dal rialzo del petrolio, che allunga la serie positiva iniziata il 29 aprile. Piazza Affari e gli altri indici guadagnano più dell'1,5%, recuperando almeno in parte le perdite di inizio settimana.

Messe da parte per il momento le tensioni tra Cina e Stati Uniti, gli investitori si concentrano sulle notizie di riapertura di attività e produzione in molti Paesi, dalla California all'Italia, compreso l'annuncio della parziale riapertura di New York da qui a dieci giorni. In una seduta con le Borse asiatiche parzialmente chiuse (ferme Tokyo, Corea del Sud e le piazze cinesi) e quelle aperte in positivo, il tono degli investitori sembra quindi migliorato e l'attenzione si concentra sui dati macro (in arrivo i prezzi alla produzione in Europa e l'Ism servizi negli Usa) ma soprattutto sulle numerose trimestrali in arrivo. Attesa anche per la decisione della Corte costituzionale tedesca sulla legittimità del Qe della Bce.

Sul Ftse Mib corrono i petroliferi

A Milano, giù Ferrari che cede l'1,17% dopo il taglio delle stime per il 2020 che non aveva intaccato il rialzo del titolo il 4 maggio. Gli acquisti premiano Tenaris che sale del 4,7% con il rialzo del greggio per la quinta seduta consecutiva, Saipem ed Eni. Attesa per le trimestrali di Fca (+2,3%) e Intesa Sanpaolo (+2,7%).

Essilux procede integrazione, ma sinergie posticipate

A seguito della pandemia, EssilorLuxottica, che ha chiuso il primo trimestre 2020 con ricavi consolidati a 3.784 milioni di euro, con una diminuzione su base annua del 10,1%, ha assunto una serie di misure tra le quali sospendere l'acquisto di azioni proprie, oltre che «nuove acquisizioni e partnership fino a quando l'economia non si sarà stabilizzata». La società, è indicato nel comunicato, ha garantito la continuità operativa e ha bilanciato le chiusure imposte dai governi locali facendo leva sulla flessibilità e la diversificazione delle sue attività logistico-produttive e della rete distribuita di laboratori di lenti oftalmiche. Procede l’integrazione tra Essilor e Luxottica, anche se alcuni progetti sono stati posticipati. E’ quanto annuncia il gruppo. Nonostante l’emergenza, sono proseguite le attività nell’ambito di numerosi progetti di integrazione, inclusa la creazione di un'unica piattaforma IT e di un unico network di laboratori lenti per tutta la società.

Spread poco mosso sopra 230 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. In avvio di mattinata il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark scadenza agosto 2030 (IT0005403396) e il pari durata tedesco vale 233 punti base, uno in meno del closing di ieri. Resta stabile il rendimento del BTp decennale benchmark indicato all'1,79%, lo stesso livello del closing di ieri.

Petrolio allunga serie positiva, si spera in recupero domanda

Il petrolio prosegue sulla via dei rialzi, con il Wti che va verso il quinto giorno di aumenti, la serie migliore in nove mesi. A sostenere i prezzi è la speranza che la domanda di greggio e di benzina comincerà a riprendersi progressivamente in alcune parti degli Stati Uniti, in Europa e in Asia, man mano che verranno allentate le restrizioni agli spostamenti imposte in risposta alla pandemia di coronavirus. Il prezzo del petrolio è circa raddoppiato rispetto ai 10 dollari al barile della settimana scorsa, grazie ai tagli della produzione da parte dei Paesi Opec+ entrati in vigore il primo maggio e grazie al fatto che, negli Stati Uniti, colossi come Exxon, Chevron e ConocoPhillips prevedono di ridurre la produzione di un totale di 660.000 barili al giorno entro fine giugno. I Wti a giugno sale dell'8,2% a 22,06 dollari al barile, il massimo in tre settimane. Il Brent a luglio cresce del 5,37% a 28,66 dollari al barile, segnando il sesto aumento consecutivo.