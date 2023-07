Borse avanti piano senza il faro di Wall Street. Milano resta al top dal 2008

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento cauto per le Borse europee, dopo la seduta debole della vigilia che ha visto solo Milano distinguersi in positivo, proseguendo il trend del primo semestre. La giornata offre comunque spunti limitati, con la Borsa americana chiusa per l'Independence Day. Così si muovono a passo incerto il FTSE MIB di Milano, che resta comunque ai massimi dal 2008, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Dopo il dato sotto le stime della vigilia sull'attività manifatturiera di giugno, aumentano le preoccupazioni per la politica monetaria restrittiva della Bce e i rischi di recessione, tanto più che uno degli indicatori market mover della giornata, il surplus commerciale tedesco, ha deluso (a maggio è stato pari a 14,4 miliardi, sotto le attese degli analisti, mentre l’export ha segnato -0,1% su mese e l’import +1,7%). Intanto, un segnale interpretato come positivo arriva dalla Banca centrale austrialiana che ha lasciato invariati i tassi d'interesse, decidendo quindi per una pausa dopo la serie durata oltre un anno di rialzi (con una pausa in aprile), ma ha lasciato la porta aperta a ulteriori aumenti. Dalla Cina, invece, arrivano nuovi segnali preoccupanti per il comparto dei semiconduttori, dopo l'annuncio della restrizione sull'export di alcune materie prime rare per la produzione dei chip.

New York chiusa per l'Independence Day

Wall Street è chiusa per la festa nazionale del 4 luglio, che commemora la dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. L’attesa resta comunque alta in vista del rapporto di questa settimana sull’occupazione negli Stati Uniti, uno dei fattori tenuti d’occhio dalla Federal Reserve per decidere eventuali ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

Si raffredda Generali, corre Saipem. In coda le utility

A Piazza Affari Generali rallenta dopo la volata della vigilia mentre sembrano raffreddarsi le ipotesi di una scalata di Delfin al gruppo. Indiscrezioni di stampa, poi, tornano sul possibile cambio di proprietà in Banca Generali, che vedrebbe Mediobanca come socio di riferimento al posto di Generali. In testa al listino Saipem che sale ancora dopo il +3% messo a segno della vigilia, con le ricoperture sul titolo spinte dal buon andamento degli ordini. Sale Enel con le indiscrezioni su un interesse di Repsol per Endesa. Bene le banche con Banca Mps e il resto del comparto in rialzo, Stellantis cresce dopo i dati sulle immatricolazioni. In coda Recordati e le utility.

Spread stabile sopra 170 punti, sale rendimento decennale

Andamento stabile per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 171 punti base, sugli stessi livelli del closing precedente. Continua la salita del rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 4,17% dal 4,14% della chiusura della vigilia.