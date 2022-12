Borse europee in rosso dopo la Fed. Occhi su Bce e BoE. La Svizzera alza i tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee seguono Wall Street sulla via del ribasso dopo le decisioni della Federal Reserve, che ieri ha rallentato la stretta di politica monetaria ma anche alzato le previsioni sul picco che verrà raggiunto dai tassi di interesse Usa, e in vista dell'appuntamento con la Bce. Si muovono così in rosso il FTSE MIB di Piazza Affari, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte e l'AEX di Amsterdam. Intanto, aspettando Bce e Bank of England, la Banca centrale svizzera ha alzato il tasso chiave di 50 punti base all'1%, continuando a inasprire la politica monetaria nonostante la recente decelerazione dell'inflazione in Svizzera. La Banca nazionale svizzera ha confermato la previsione di crescita per il 2022 al 2% ma si aspetta un progresso significativamente più debole del Pil della Svizzera nel 2023, intorno allo 0,5%, a seguito in particolare della «flessione della domanda» con il rallentamento della crescita globale. Ieri, la banca centrale americana ha alzato il tasso di riferimento di 50 punti base, dopo quattro mosse consecutive da 75 punti, al 4,25%-4,50%, massimo da 17 anni e ora il grafico dot plot prevede un picco al 5,1% nel 2023 dal precedente 4,6%. Il presidente Jerome Powell, poi, ha avvertito che l'outlook economico resta incerto e che, per ridurre l'inflazione, servirà un «periodo prolungato» di crescita lenta, pur non prevedendo una recessione. La Fed ha tagliato le stime di crescita del prossimo anno a +0,5% dal precedente +1,2 per cento. Nella seduta di mercoledì 14 dicembre, l’indice S&P 500 di New York ha terminato a -0,61%, invertendo la tendenza pre-annuncio da parte della Fed.«Non c’è stato il regalo anticipato di Natale che gli investitori si auguravano», ha commentato a caldo Chris Beauchamp, chief market analyst di Ig.

Sale l'attesa per Bce e BoE

Anche per Bce e BoE si attende oggi uno «scalo di marcia» a 50 punti base, ma la gran parte dell’attenzione sarà ovviamente puntata sulle indicazioni che saranno date per il 2023. In chiave Eurotower cresce anche l’attesa per ogni possibile decisione sull’inizio della riduzione del bilancio attraverso il mancato reinvestimento dei titoli di Stato già acquistati in precedenza e giunti nel frattempo a scadenza.

A Milano bene Saipem ed Enel, in calo Moncler

Tra i principali titoli milanesi, Saipem guida il listino principale dopo aver annunciato nuovi contratti offshore in Egitto e Guyana da 1,2 miliardi di dollari. Enel resiste alle vendite alla luce dell'esclusiva concessa a Ppc per la vendita delle attività in Romania. Tra le banche, bene Unicredit che ha ribadito che il lieve incremento dei requisiti patrimoniali minimi Srep da parte della Bce non avrà impatti sulla politica di distribuzione ai soci. In rosso invece Interpump Group, Moncler e Amplifon.

Spread sale a 194 punti, rendimento al 3,9%

Avvio in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è

indicato a 194 punti rispetto ai 192 punti del riferimento di ieri. In aumento, più sensibile, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,90% dal 3,85% del riferimento precedente.

Euro in lieve calo sul dollaro, debole il petrolio

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0641 dollari da 1,0658 ieri in chiusura 144,69 yen (da 144,67), mentre il rapporto dollaro/yen è a 135,97 (da 134,93). In calo il prezzo del petrolio all'indomani dell'inaspettato rialzo delle riserve Usa: il future gennaio sul Wti cede l'1,13% a 76,41 dollari al barile, mentre il contratto febbraio sul Brent perde lo 0,87% a 81,98 dollari. Sale dell'1,6% a 133,7 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.