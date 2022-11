Borse europee deboli con rischio geopolitico, a Milano giù Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono con i piedi di piombo in attesa di valutare i rischi di escalation della guerra in Ucraina. La tensione si è in parte allentata dopo che il presidente americano Joe Biden ha giudicato improbabile che il missile caduto in Polonia sia partito dalla Russia, ma il tema resta al centro del dibattito anche al G20 di Bali nell'ultima giornata di lavori. I listini continentali sono tuttavia in calo dopo che martedì i nuovi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa avevano consentito di confermare il recente rally. Vanno in direzione opposta, invece, le indicazioni arrivate dalla Gran Bretagna, dove la corsa dei prezzi al consumo ha raggiunto l'11,1% in ottobre, facendo segnare il nuovo massimo da 41 anni. In Italia l'Istat ha rivisto a 11,8% da 11,9% il dato di ottobre, che resta comunque ai massimi dal marzo 1984. Il FTSE MIB di Piazza Affari, che ha messo a segno un rimbalzo del 20,7% dai minimi di metà ottobre, è così in ribasso, mentre sul mercato obbligazionario lo spread BTp-Bund si restringe ancora sotto i 200 punti base ed è pari a 190 punti.

Usa: vendite al dettaglio +1,3% a ottobre, sopra le stime

Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, a ottobre, sono aumentate dell'1,3% rispetto al mese precedente a 694,5 miliardi di dollari, dopo il dato invariato di settembre, secondo quanto reso noto dal dipartimento del Commercio; le attese erano per un +1,2%. Rispetto a un anno prima, registrato un +8,3%, dopo il +8,2% del mese precedente. Escludendo le vendite di veicoli, il dato è cresciuto dell'1,3% rispetto al mese precedente, dopo il +0,1% di settembre; escludendo veicoli e carburanti, il dato ha registrato un rialzo dello 0,9%. Le vendite tra agosto e ottobre sono aumentate dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, dopo il +9,2% di luglio-settembre.



Bce: segnali di peggioramento della qualità degli asset

Sul fronte macroeconomico, intanto, la Bce è tornata a mettere in guardia sull'aumento dei rischi per la stabilità finanziaria a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, dell'inflazione elevata e della bassa crescita economica. Nella Financial Stability Review l'Eurotower ha inoltre sottolineato la possibilità che le banche possano «subire maggiori perdite su crediti nel medio termine», dato che «le imprese e le famiglie trovano sempre più difficile onorare i propri debiti». Un implicito invito alla prudenza che arriva in un momento in cui le banche europee mostrano già segnali di insofferenza nei confronti dei limiti imposti dalla Vigilanza.

Occhi su Mfe dopo la trimestrale. A Parigi giù Air France-Klm

Tornando a i principali titoli milanesi, Telecom Italia perde quota dopo che martedì l'agenzia di valutazione Fitch ha tagliato il rating del gruppo a "BB-". Sotto i riflettori anche Mfe-Mediaforeurope dopo la pubblicazione di conti trimestrali in lina con le previsioni degli analisti. Si salva Eni sull’ipotesi che nel 2023 la tassazione sugli extra-profitti, in base ai nuovi principi, sarà per l’azienda meno gravosa di quella del 2022. I timori di escalation della guerra spingono le Leonardo - Finmeccanica e vanno bene anche le Moncler, dopo le indicazioni positive emerse dall’Osservatorio Altagamma sul settore del lusso. Poco mossa Nexi dopo lo scivolone del 10% circa della vigilia, provocato dalla vendita della quota di Intesa Sanpaolo. A Parigi le vendite colpiscono Air France-Klm dopo l'annuncio di un bond convertibile da 300 milioni. L'emissione servirà ad accelerare il rimborso degli aiuti di Stato, mentre le quotazioni risentono anche del rischio scioperi nel pieno delle festività di fine anno.

Spread a 190 punti. Rendimento BTp sotto il 4%

Sull'obbligazionario, ancora in calo lo spread tra BTp e Bund, tornato ieri sotto la soglia dei 200 punti base per la prima volta dallo scorso luglio. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco è indicato a 190 punti base dai 195 punti base della vigila (da un closing di 203 punti lunedì). Scende sotto la soglia del 4% il rendimento del BTp decennale benchmark, al 3,99% dal 4,04% di martedì e in netto calo dal 4,19% registrato lunedì.