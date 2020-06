Borse, Europa ancora in rally con il Brent a 40 dollari. Euro in salita Rialzi generalizzati sui listini europei, trainati dai titoli petroliferi. Tokyo ha chiuso a + 1,29%. Il Ftse Mib supera i 19.000 punti. Attesa per il consiglio della Bce di giovedì 4 giugno, con le nuove misure di sostegno all'economia di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Rialzi generalizzati sui listini europei, trainati dai titoli petroliferi. Tokyo ha chiuso a + 1,29%. Il Ftse Mib supera i 19.000 punti. Attesa per il consiglio della Bce di giovedì 4 giugno, con le nuove misure di sostegno all'economia

2' di lettura

Non si arresta il rally delle Borse europee, che continuano a sperare in una rapida ripresa economica grazie alla riapertura delle attività dopo il lockdown. Il mercato guarda inoltre al vertice Bce in calendario giovedì 4 giugno, da cui si attende un rafforzamento da almeno 500 miliardi del programma di acquisto di asset varato per fronteggiare l’impatto della pandemia Covid-19 e resta incurante sia delle tensioni tra Washington e Pechino, sia delle proteste dilaganti per l’uccisione di George Floyd, che il Presidente Trump cerca di placare minacciando l’invio dell’esercito.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Milano il Ftse Mib oltre i 19mla punti

A Piazza Affari, risalita dell’11% dal 21 maggio e del 27% dai minimi di inizio marzo, il Ftse Mib viaggia ben oltre oltre i 19mila punti. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, il nuovo rialzo del prezzo del petrolio sostiene i titoli dell'energia: corrono Eni, Saipem e Tenaris. Bene anche big industriali come StMicroelectronics e Leonardo, mentre la "scalata" annunciata da Leonardo Del Vecchio continua a sostenere Mediobanca e la partecipata Generali. In coda al Ftse Mib, unico titolo in rosso, c'è Moncler.

Dollaro sui minimi da marzo, l'euro recupera quota 1,12

Il calo dell’avversione al rischio è testimoniato anche dall’indebolimento del dollaro, ormai sui minimi da marzo. L’euro si è portato sopra quota 1,12 dollari ed è indicato a 1,1212 dollari da 1,1185 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 121,87 yen (121,41), mentre il rapporto dollaro/yen è a 108,72 (108,55).

Petrolio ancora in salita, Brent a 40 dollari

Sale ancora il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti guadagna il 2,72% a 37,81 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent si attesta a 40,32 dollari (+1,9%), mentre il mercato scommette sulle decisioni dell’ Opec+ , l’assemblea dei produttori di greggio che include anche la Russia, perché rinnovino il taglio alla produzione di 9,7 mln di barili al giorno fino a luglio/agosto.

Gli appuntamenti di mercoledì 3 giugno

L’agenda macroeconomica prevede le stime finali degli indici Pmi di maggio dell’Eurozona, ancora abbondantemente in area di contrazione, e il tasso di disoccupazione europeo. Negli Stati Uniti sono diffusi l’indice Ism dei servizi, gli ordini di beni durevoli e quelli all’industria.