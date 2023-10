Borse, Europa chiude positiva con trimestrali e calo rendimenti. Bitcoin al top da 18 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiudono in territorio positivo le Borse europee dopo una seduta all'insegna della volatilità, grazie al buon andamento di Wall Street con i tech in rialzo e le tensioni sull'obbligazionario che si sono attenuati.Restano in primo piano le tensioni in Medio Oriente, mentre sul fronte macro le notizie non hanno dissipato i dubbi sulla tenuta dell'economia europea e hanno rafforzato le certezze sulla forza dell'economia Usa. In particolare, come emerso dall'indice Pmi, l'attività del settore privato nell'Eurozona a ottobre ha subito il calo maggiore in tre anni (da 47,2 a 46,5 punti), segnalando un rischio di recessione nella seconda metà dell'anno.

In territorio positivo i principali indici del Vecchio Continente ( piatto il FTSE MIB, bene il CAC 40, DAX 40, AEX) con Madrid (IBEX 35) che resta indietro. Sull'obbligazionario, lo spread BTp/Bund chiude in rialzo a 200 punti, con il rendimento del decennale al 4,84%.



Wall Street rimbalza con occhi alle trimestrali dei Big Tech

Seduta con il segno più a Wall Street, in attesa delle trimestrali delle Big Tech. Dopo la chiusura dei mercati, a pubblicare i conti saranno Microsoft Corp e Alphabet; mercoledì toccherà a Meta Platforms e Ibm, giovedì ad Amazon e Intel. Per la trimestrale di Apple, invece, bisognerà aspettare giovedì 2 novembre. Sempre alta l'attenzione sulle Fed: gli analisti credono che la Fed non alzerà i tassi d'interesse alla riunione in programma la prossima settimana, ma è meno chiaro quale sarà il percorso sul lungo periodo. Intanto, sul fronte macro, l'indice Pmi composito è salito in ottobre a 51 da 50,2 di settembre, sopra le attese degli analisti. In rialzo anche gli indici Pmi servizi e manifatturiero, che salgono rispettivamente a 50,9 e 50, oltre le previsioni del mercato

Sull'azionario, il titolo di General Motors è in calo, nonostante una trimestrale superiore alle attese, anche se si fa sentire l'impatto dello sciopero dei lavoratori del sindacato United Auto Workers. Il titolo di Coca-Cola sale grazie a ricavi e utili superiori al consensus. Verizon in luce dopo utili e ricavi in calo, ma superiori alle attese, e il rialzo delle stime sul free cash flow per l'intero anno. Trimestrale migliore delle attese e titolo in rialzo per Spotify. Bene General Electric, dopo utili e ricavi sopra le attese e una guidance per l'intero anno rivista in rialzo, grazie all'aumento della domanda per i suoi prodotti aerospaziali.



A Piazza Affari Unicredit in luce, frenano le auto

Guardando a Piazza Affari sul podio le utility, con A2a (+2%) ed Erg (+1,87%), insieme a Moncler (+2,12%). Sul fronte bancario, Unicredit beneficia dei conti sopra le attese e delle parole del ceo Andrea Orcel, che ha parlato della possibilità di buyback straordinari nel 2024 e di un progressivo aumento del payout. In ribasso invece Bper Banca (-2,68%), che scivola in fondo al listino insieme a Banco Bpm (-2,11%). Vendite anche su Mediobanca (-1,39%), Intesa Sanpaolo (-0,61%), Banca Mediolanum (-0.60%). In rosso anche Nexi, che chiude a -2,15%. Tra i petroliferi cala Saipem (-0,81%), mentre contiene il ribasso Eni (-0,16%) ed è in rialzo Tenaris (+0,29%).