Borse, le trimestrali sostengono l’Europa. Crolla Saipem dopo lo stop in Mozambico

Le Borse europee si muovono in rialzo grazie alle trimestrali positive di alcune big del settore finanziario come Deutsche Bank a Francoforte e Lloyds (+4% a Londra). Dopo la seduta incerta della vigilia, gli investitori guardando alla Fed, e soprattutto all'attesa conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Resta intanto alta l'attenzione sull'andamento della campagna vaccinale e sui contagi, con i timori che le riaperture in vari Paesi possano essere messe a rischio dalle nuova varianti. Intanto, BionTech-Pfizer si è detta fiduciosa sull'efficacia del vaccino contro la variante indiana. Rispetto al resto d'Europa, resta indietro Piazza Affari con il FTSE MIB debole a causa del ko di Saipem.

Il mercato si aspetta solo conferme dalla Fed

Il mercato non si aspetta grandi cambiamenti dalla Fed, ma la conferma del sostegno all'economia.«Powell ribadirà l’intenzione di mantenere le attuali misure ultra-espansive di politica monetaria fintanto che la ripresa economica non avrà solide basi», dice Luigi Nardella di Ceresio Investors. «I mercati, ai massimi, scontano ampiamente un proseguimento dell’atteggiamento dovish della banca centrale nonostante i dati economici, soprattutto sulla fiducia di consumatori e imprese, presagiscano una forte ripresa nei prossimi trimestri», spiega Nardella. «Forse - conclude - da Jackson Hole in agosto potrebbero arrivare i primi messaggi di un’inversione di tendenza».



Assegnati in asta BoT semestrali per 6,5 mld, tasso a -0,481%

Rendimento in lieve rialzo per i BoT semestrali assegnati dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 28/10/2021 spuntando un rendimento pari a -0,481%, in aumento di 5 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si è attestata a 8,692 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,4. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 30 aprile.



A Milano crolla Saipem, ancora vendite su Diasorin

A Piazza Affari,occhi puntati su Saipem che ha annunciato nel trimestre ricavi per 1,62 mld in calo del 25% con un rosso di 120 mln. Spunta, inoltre, il nodo Mozambico che non consente di confermare la guidance 2021, dopo che Total ha dichiarato la clausola di forza maggiore sul progetto Mozambique LNG, considerando l'evoluzione della situazione di sicurezza nella zona. Focus anche su Diasorin che ha annunciato il collocamento di obbligazioni da 500 milioni di euro per finanziare in parte l'acquisizione di Luminex Corporation. Nel trimestre la società ha registrato un ebitda adjusted raddoppiato a 130mln con un +53% per i ricavi . Nella seduta di martedì 27 aprile, il titolo era crollato ()-5,5%) come i concorrenti sulle stime di diminuzione delle vendite di test diagnostici della francese BioMerieux. In prima fila i rialzi del settore bancario: +2,5% Bper, +1% Unicredit, +0,9% Banco Bpm. In evidenza Tim (+1%). Fuori dal Ftse Mib, +5% per Mediaset alla ricerca di un accordo di pace con Vivendi.

Dollaro in recupero in attesa della Fed

Il dollaro sta guadagnando terreno contro l'euro e contro le altre valute, in attesa della conferenza stampa della Fed. «La performance del biglietto verde è stata dettata dal tentativo dei mercati di anticipare l'inizio del tapering da parte della banca centrale americana, che vedrebbe l'inflazione come catalizzatore principale per un cambio di direzione», scrivono gli analisti di ActivTrades. Allo stato attuale, nonostante i segnali di aumento dei prezzi derivati da un forte incremento dell'attività economica, «è probabilmente troppo presto per Jerome Powell per accennare a un cambiamento di rotta».