Borse, il crack Svb pesa anche oggi sulle piazze asiatiche: male Tokyo e la Cina

In calo i rendimenti dei Treasury, e anche dei titoli di Stato dell’Eurozona, mentre il dollaro è in netta discesa alla luce delle aspettative più accomodanti sulla Fed. «Con le attuali turbolenze sui mercati finanziari a seguito del crollo della banca californiana Silicon Valley Bank sono aumentate le aspettative che la Federal Reserve diventi meno aggressiva nella propria politica monetari - osserva Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm - Alla luce delle potenziali tensioni sul sistema bancario, il mercato sta ora prezzando una maggiore probabilità di un rialzo di soli 25 punti base alla prossima riunione del 22 marzo, passando da una quasi “certezza” di 50 punti base prima del crollo della SVB. Anche le aspettative del mercato per il picco del tasso dei Fed Funds sono diminuite sensibilmente rispetto a una settimana fa»

Biden, sistema bancario Usa è sicuro

Il sistema bancario è « sicuro». Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo ha ribadito più volte, nel suo breve intervento dalla Casa Bianca per rassicurare la popolazione dopo il fallimento di Signature Bank, in scia a quello di Silicon Valley Bank. «Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti», ha specificato Biden, dopo che il governo ha approvato dei provvedimenti speciali per garantire tutti i depositi, «i soldi saranno garantiti dai fondi assicurativi». «Chiederò al Congresso e ai regolatori norme bancarie più rigide», ha poi detto Biden, andando via senza rispondere alle domande dei giornalisti.