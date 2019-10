Borse europee in rosso con caos Brexit e attesa per i negoziati Usa-Cina

Sotto i riflettori anche Telecom Italia, per il possibile coinvolgimento nello spezzatino di Oi in Brasile attraverso la controllata Tim Brazil. Nelle ultime settimane, ricordano gli analisti di Equita, Tim «ha confermato il possibile interesse per gli asset mobili di Oi (non per tutta Oi, che presenta

complessità rilevanti anche per tematiche fiscali e regolatorie) ponendo però alcuni limiti al coinvolgimento, ossia che un'eventuale acquisizione non aumenti il debito di gruppo e che sia autofinanziata da Tim Brazil». Tim sarebbe inoltre disposta a diluire la propria quota attuale del 67%

in Tim Brazil per supportare l'operazione. «Considerando l'attuale capitalizzazione di mercato di Tim Brazil (circa 29 miliardi di real), Tim Brazil potrebbe sostenere un'operazione fino a quasi 10 miliardi di real senza diluire Tim sotto il 50% - scrive Equita - Un'operazione selettiva

sugli asset mobili sarebbe quindi alla portata del gruppo».

Giù Diasorin col profit warning di Qiagen, debole anche Fineco

Sul Ftse Mib la maglia nera è Diasorin, che risente del profit warning lanciato dalla concorrente Qiagen. Il gruppo della diagnostica ha infatti

annunciato che nel terzo trimestre le vendite a tassi costanti saliranno solo del 3% a fronte della crescita tra il 4% e il 5% prevista in precedenza. Qiagen, che imputa il rallentamento a sviluppi piu' deboli del previsto delle proprie attività in Cina, ha deciso di sospendere lo sviluppo degli apparecchi di nuova generazione per il sequenziamento del dna, scegliendo invece di collaborare con il leader di mercato Illumina. Sviluppi che hanno anche portato alle dimissioni a sorpresa dell'a.d. Peer Schatz.

Finecobank, da parte sua, ieri ha annunciato la decisione di esercitare l'opzione per l'acquisto del proprio marchio da UniCredit per 22,5 milioni.

«Stimiamo che l'operazione determini un impatto di 80 punti base sul Cet1, atteso ora al 17% a fine 2019 dal 17,8% precedente», commentano gli analisti di Equita, precisando tuttavia che le stime «non incorporano gli impatti positivi derivanti dal potenziale passaggio ai modelli standard,

attesi tra i 100 e i 150 punti base, e dal patent box».

Andamento dello spread Btp / Bund

Titolo Lse debole a Londra dopo stop a nozze con Hong Kong

Alla Borsa di Londra brusca frenata per il titolo Lse dopo il ritiro dell'offerta di acquisto presentata il mese scorso dal listino di Hong Kong.

Le quotazioni della società che gestisce la Piazza londinese

(e controlla Borsa Italiana) perdono il 5%. L'11 settembre scorso Hong Kong Exchanges and Clearing (Hkex) aveva messo sul piatto quasi 32 miliardi di sterline (circa 36 miliardi di euro) con l'obiettivo di «combinare i due

gruppi» per cogliere «l'opportunità strategica di creare una delle prime piattaforme di mercati al mondo». Hkex valorizzava un titolo Lse 20,45 sterline e 2.495 proprie azioni, pari complessivamente a 83,61 sterline. L'offerta, tuttavia, era soggetta ad alcune condizioni che fin da subito

avevano fatto dubitare della fattibilità dell'operazione. Hong Kong, in particolare, chiedeva che Londra rinunciasse all'acquisizione del fornitore dei dati finanziari Refinitiv per 27 miliardi di dollari. Già il 13 settembre il cda dell'Lse aveva respinto la proposta, rilevando problemi di «strategia, fattibilità e valorizzazione». Hong Kong, così, oggi ha dichiarato di non essere in condizione di fare offerte per i prossimi sei mesi e ha sottolineato la propria delusione per aver dovuto ritirare la proposta.

Euro in assestamento sul dollaro, debole lo yen

Sul mercato dei cambi, euro in lieve flessione a 1,0983 dollari (1,0993 ieri in chiusura). Debole lo yen, indicato a 117,91 per un euro (117,44) e 107,35 per un dollaro (107,24). In rialzo il prezzo del petrolio: il future novembre sul Wti sale dello 0,66% a 53,10 dollari al barile, mentre la consegna dicembre sul Brent si attesta a 58,71 dollari (+0,62%).