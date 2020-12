Borse aprono in calo nell’ultima seduta dell’anno. Pesano i nuovi dazi Usa su vini e altri prodotti Ue Chiuse Milano e Francoforte, le altre Borse oggi osservano un orario ridotto

Avvio di seduta in calo per le Borse europee a ranghi ridotti in occasione della festività del Capodanno. Londra ha iniziato le contrattazioni in calo dell'1,35% a quota 6.460, Parigi segna un -0,47% a 5.573 punti. Chiuse Milano e Francoforte. Tutte le Borse aperte oggi - tra cui figurano Amsterdam (-0,51%), Madrid (-0,46%) e Lisbona (-0,40%) - osserveranno orari di negoziazione ridotti e chiuderanno a metà giornata. Regolare invece la seduta a Wall Street.

A pesare sui mercati è la decisione del governo americano di aumentare le tariffe su alcuni prodotti dell'Unione europea, tra cui componenti aeronautici e vini provenienti dalla Francia e dalla Germania, l'ultimo colpo di scena in una battaglia di 16 anni sui sussidi aerei tra Washington e Bruxelles legati alla disputa Airbus-Boeing.

In una dichiarazione, l'Ufficio del Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha detto che aggiungerà tariffe su componenti di aerei e alcuni vini, così come cognac e altre acqueviti da Francia e Germania.

L'USTR non ha detto quando le tariffe sarebbero entrate in vigore, ma ha osservato che ulteriori dettagli sarebbero stati “imminenti”.



Per Piazza Affari il 2020 è stato un anno in rosso. L'indice Ftse Mib in base ai dati al 28 dicembre ha registrato un calo del 5,2%. In controtendenza il segmento Star, cresciuto del 13,7%. In crescita gli scambi, sia in termini di valore (+9,6% a una media giornaliera di 2,4 miliardi di euro) che di volumi, (+35,8% a oltre 346mila contratti giornalieri). Complessivamente nell'anno sono stati scambiati oltre 87 milioni di contratti e un controvalore di oltre 602 miliardi di euro.

Il Dax di Francoforte ha invece archiviato il 2020 con un rialzo del 3,5 per cento.